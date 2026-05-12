Reagált a Roszatom Kapitány István nyilatkozatára

A Roszatom minden, a Paks II projektet illető kérdésre választ tud adni az új magyar vezetésnek - jelentette Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„A Roszatomnak páratlan tapasztalata van az atomerőművek exportépítésében. Mi értjük az ilyen projektek gazdaságát a legjobban a világon. A számok racionális dolgok. Könnyen meg tudjuk magyarázni és alátámasztani őket, ha a magyar megrendelő ezt kéri. Az ilyen jellegű szerződések nyilvánvaló okokból nem nyilvánosak: egy atomerőmű nem szokványos létesítmény. Természetesen rögtön a kormány összetételének jóváhagyását követően a szakterületért felelős vezetőknek lehetőségük nyílik megismerkedni a dokumentumokkal, és olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyekre nálunk megvannak a szükséges válaszok” – mondta.

A Roszatom-vezér hangsúlyozta, hogy végső soron az orosz állami vállalatnak és a magyar vezetésnek egy a célja: megvalósítani a magyar gazdaság számára fontos projektet.

„Megvalósítani a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron” – hangoztatta Lihacsov.