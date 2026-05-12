ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.67
usd:
303.32
bux:
0
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Reagált a Roszatom Kapitány István nyilatkozatára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint szándékában áll felülvizsgálni a Paks II atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit.

A Roszatom minden, a Paks II projektet illető kérdésre választ tud adni az új magyar vezetésnek - jelentette Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„A Roszatomnak páratlan tapasztalata van az atomerőművek exportépítésében. Mi értjük az ilyen projektek gazdaságát a legjobban a világon. A számok racionális dolgok. Könnyen meg tudjuk magyarázni és alátámasztani őket, ha a magyar megrendelő ezt kéri. Az ilyen jellegű szerződések nyilvánvaló okokból nem nyilvánosak: egy atomerőmű nem szokványos létesítmény. Természetesen rögtön a kormány összetételének jóváhagyását követően a szakterületért felelős vezetőknek lehetőségük nyílik megismerkedni a dokumentumokkal, és olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyekre nálunk megvannak a szükséges válaszok” – mondta.

A Roszatom-vezér hangsúlyozta, hogy végső soron az orosz állami vállalatnak és a magyar vezetésnek egy a célja: megvalósítani a magyar gazdaság számára fontos projektet.

„Megvalósítani a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron” – hangoztatta Lihacsov.

Kezdőlap    Külföld    Reagált a Roszatom Kapitány István nyilatkozatára

roszatom

paks ii

kapitány istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj
A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború

Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború

Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolgatja, hogy folytatja a katonai műveleteket Irán ellen - tudta meg a CNN az elnököz közelálló forrásokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins dozens of Labour MPs calling on him to resign

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins dozens of Labour MPs calling on him to resign

Home Secretary Shabana Mahmood calls on the PM to set out a timetable for his resignation as more than 70 Labour MPs turn against the prime minister.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 06:26
Ez is egy módszer – rejtett tüskékkel küzd egy férfi a szabálytalanul parkolókkal
2026. május 12. 06:00
Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj
×
×