Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Meggyanúsították Volodimir Zelenszkij közvetlen munkatársát

Infostart / MTI

Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.

„A NABU és a SAP felderített egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya (3 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban. Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét” – áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.

A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik.

A hatóságok nem közölték az érintett nevét.

Az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt, akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából. Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy Jermaknál feltehetően házkutatást tartottak. A képviselő fotókat és videókat is közzétett.

Az Ukrajinszka Pravda pedig saját forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NABU és a SZAP „nyomozati tevékenységet végez” Jermaknál.

Budapest-törvény, okosfalu program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottsága kedd reggel meghallgatta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelöltet.
 

Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődött a parlamentben. A jelölt mellett jelen van Barabás Gyula, aki az államháztartásért felelős államtitkár lesz. A miniszterjelölt ismertetése szerint tiszta profilú Pénzügyminisztérium létrehozása várható, amely a költségvetésért, az adópolitikáért felel. Új gazdasági modell, kiszámítható költségvetés és üzleti környezet, egyszerűbb és igazságosabb adórendszer, fenntartható fiskális pálya - ígérte beszédében Kármán András, aki konkrét bejelentésokat tett az adópolitikai intézkedésekről. Az új kormány visszatér az őszi költségvetés-benyújtás gyakorlatára, ezért is érkezik a 2027-es költségvetés idén október végéig.

Hozzányúlhatnak a 13. havi nyugdíjhoz és a korhatárhoz is? Megszólalt a nyugdíjszakértő, erre számít az új kormánytól

A 2026 májusában felálló új kormánynak elkerülhetetlen feladata lesz a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása.

Starmer tells cabinet he will 'get on with governing' and leadership contest has not been triggered

It comes as the first government minister resigns, joining more than 70 Labour MPs who have urged the PM to quit immediately or draw up a timetable.

