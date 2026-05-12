Fiatal párnak mutat be egy eladó lakást egy ingatlanügynök.
Nagy változások az ingatlanpiacon

Ez egyben azt is jelezheti, hogy a budapesti albérletpiac közelít a Nyugat érettebb, kiszámíthatóbb működéséhez.

A márciusi élénkülés után fékre lépett az albérletpiac áprilisban, a bérleti díjak országosan 0,2 százalékkal emelkedtek. Budapesten mindeközben 0,1 százalékkal csökkentek a lakbérek az előző hónaphoz képest – olvasható az ingatlan.com friss közleményében.

Mint Balogh László fogalmazott, a lakbérek fékeződése havi és éves szinten is új helyzetet teremt az albérletpiacon. Tavaly áprilishoz képest ugyanis kisebb mértékben nőttek a kiadó lakások bérleti díjai, mint ahogyan a nettó keresetek nőttek. Különösen az figyelemre méltó, hogy Budapesten 5 százalék alá csökkent az éves drágulás üteme. Ez a szerényebb tempó eddig csak a tőlünk nyugatabbra lévő országok érettebb albérletpiacaira volt jellemző.

Forrás: ingatlan.com

Hozzátette, tavaly ősz óta az Otthon Start program rengeteg bérlőt „szívott ki” az albérletpiac keresleti oldaláról, valamint befektetői szempontból sem olyan vonzó már a lakáspiac, mint egy évvel ezelőtt.

Az ingatlan.com összeállításából az is kiderült, hogy májusban országosan összesen közel 17 ezer kiadó lakás volt a piacon. Ezek több mint 60 százaléka budapesti ingatlan, közel 25 százaléka pedig a vármegyeszékhelyeken található. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb kerületek közé Csepel, Kispest és Kőbánya tartozik. Mindeközben a legolcsóbb megyeszékhely Békéscsaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, a legdrágább pedig Debrecen, 220 ezer forintos medián havi költséggel.

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj
A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
Katalan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem gonosz ikertestvére terjed a magyar kertekben

Elsőre többen vadon elburjánzott petrezselyemnek vagy vadmuroknak nézik, üde zöld levelei azonban halálosan mérgezőek. A foltos bürök rohamosan terjed Magyarországon. Most megmutatjuk, hol él, hogyan ismerhetjük fel, és miért fontos, hogy messziről elkerüljük. Még egy: ha lehet, meg se érintsük!

Cabinet split as Mahmood calls on Starmer to set out timetable to go

Over 70 Labour MPs have publicly urged the PM either to resign immediately or set out a timetable to stand down.

