Nagy változások az ingatlanpiacon

A márciusi élénkülés után fékre lépett az albérletpiac áprilisban, a bérleti díjak országosan 0,2 százalékkal emelkedtek. Budapesten mindeközben 0,1 százalékkal csökkentek a lakbérek az előző hónaphoz képest – olvasható az ingatlan.com friss közleményében.

Mint Balogh László fogalmazott, a lakbérek fékeződése havi és éves szinten is új helyzetet teremt az albérletpiacon. Tavaly áprilishoz képest ugyanis kisebb mértékben nőttek a kiadó lakások bérleti díjai, mint ahogyan a nettó keresetek nőttek. Különösen az figyelemre méltó, hogy Budapesten 5 százalék alá csökkent az éves drágulás üteme. Ez a szerényebb tempó eddig csak a tőlünk nyugatabbra lévő országok érettebb albérletpiacaira volt jellemző.

Forrás: ingatlan.com

Hozzátette, tavaly ősz óta az Otthon Start program rengeteg bérlőt „szívott ki” az albérletpiac keresleti oldaláról, valamint befektetői szempontból sem olyan vonzó már a lakáspiac, mint egy évvel ezelőtt.

Az ingatlan.com összeállításából az is kiderült, hogy májusban országosan összesen közel 17 ezer kiadó lakás volt a piacon. Ezek több mint 60 százaléka budapesti ingatlan, közel 25 százaléka pedig a vármegyeszékhelyeken található. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb kerületek közé Csepel, Kispest és Kőbánya tartozik. Mindeközben a legolcsóbb megyeszékhely Békéscsaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, a legdrágább pedig Debrecen, 220 ezer forintos medián havi költséggel.