Nagy változások az ingatlanpiacon

A márciusi élénkülés után fékre lépett az albérletpiac áprilisban, a bérleti díjak országosan 0,2 százalékkal emelkedtek. Budapesten mindeközben 0,1 százalékkal csökkentek a lakbérek az előző hónaphoz képest – olvasható az ingatlan.com friss közleményében.
Mint Balogh László fogalmazott, a lakbérek fékeződése havi és éves szinten is új helyzetet teremt az albérletpiacon. Tavaly áprilishoz képest ugyanis kisebb mértékben nőttek a kiadó lakások bérleti díjai, mint ahogyan a nettó keresetek nőttek. Különösen az figyelemre méltó, hogy Budapesten 5 százalék alá csökkent az éves drágulás üteme. Ez a szerényebb tempó eddig csak a tőlünk nyugatabbra lévő országok érettebb albérletpiacaira volt jellemző.
Hozzátette, tavaly ősz óta az Otthon Start program rengeteg bérlőt „szívott ki” az albérletpiac keresleti oldaláról, valamint befektetői szempontból sem olyan vonzó már a lakáspiac, mint egy évvel ezelőtt.
Az ingatlan.com összeállításából az is kiderült, hogy májusban országosan összesen közel 17 ezer kiadó lakás volt a piacon. Ezek több mint 60 százaléka budapesti ingatlan, közel 25 százaléka pedig a vármegyeszékhelyeken található. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb kerületek közé Csepel, Kispest és Kőbánya tartozik. Mindeközben a legolcsóbb megyeszékhely Békéscsaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, a legdrágább pedig Debrecen, 220 ezer forintos medián havi költséggel.