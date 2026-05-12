2026. május 12. kedd Pongrác
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Fehér poros ügy”: a rendőrség megszüntette a nyomozást

Infostart

Lapinformációk szerint megszüntette a rendőrség a Magyar Péterék házibulijával összefüggésben kábítószer-birtoklás miatt indult nyomozást. A 2024 augusztusában, Budapesten tartott összejövetelen valamilyen fehér por volt abban a lakásban, ahol a Tisza vezetője is jelen volt.

Már nem nyomoz a rendőrség abban a kábítószer birtoklása miatt elrendelt büntetőügyben, ami Magyar Péterék házibulijával volt kapcsolatban – írja a Magyar Nemzet a birtokába került hatósági határozatra hivatkozva. A nyomozás többek között Tényi István feljelentése alapján indult március közepén, ám az eljárást a közelmúltban megszüntették, mivel a lap szerint

a hatóság úgy látja, a rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

Az ügy előzménye, hogy hónapokkal ezelőtt egy internetes oldalon egy fotó jelent meg egy ágyról, ami mellett az éjjeli szekrényen fehér por volt kivehető. Utóbb közösségi oldalán Magyar Péter elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a fotón látható lakásban. Az ingatlanban többen tartózkodtak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel, és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte.
 

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat

A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.

Starmer tells crunch cabinet meeting he won't resign as growing number of MPs call for him to go

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable.

