„Fehér poros ügy”: a rendőrség megszüntette a nyomozást

Már nem nyomoz a rendőrség abban a kábítószer birtoklása miatt elrendelt büntetőügyben, ami Magyar Péterék házibulijával volt kapcsolatban – írja a Magyar Nemzet a birtokába került hatósági határozatra hivatkozva. A nyomozás többek között Tényi István feljelentése alapján indult március közepén, ám az eljárást a közelmúltban megszüntették, mivel a lap szerint

a hatóság úgy látja, a rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

Az ügy előzménye, hogy hónapokkal ezelőtt egy internetes oldalon egy fotó jelent meg egy ágyról, ami mellett az éjjeli szekrényen fehér por volt kivehető. Utóbb közösségi oldalán Magyar Péter elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a fotón látható lakásban. Az ingatlanban többen tartózkodtak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel, és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.