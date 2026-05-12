Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Magyar Péter hétfőn 22 óráig adott időt az ügyvezető minisztereknek arra, hogy tájékoztassák, a miniszterelnökké választását követően vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget és/vagy hoztak-e állami vezetői döntést az engedélye nélkül.

„A válasz határidőre megérkezett, és ahogy az összefoglaló táblázatból kiderül, Gulyás Gergely hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek” – írja közösségi oldalán Magyar Péter.

Legalább hét miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. Ezek között vannak kisebb és nagyobb súlyú döntések. Mindegyiket ki fogja vizsgálni a Tisza-kormány – közölte az új kormányfő.