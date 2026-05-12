Nyitókép: Pixabay

Olajárak – újabb stabilizációs lépés történt a tartalékok terhére

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított föl stratégiai tartalékából (SPR) hétfőn az energiacégek számára az olajárak stabilizálására irányuló globális erőfeszítések részeként – közölte az amerikai energiaügyi minisztérium.

A döntés része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része és az a célja, hogy összesen körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot.

Az energiaügyi minisztérium szerint az amerikai kormányzati tartalékokból már körülbelül 35 millió hordó olajat szabadítottak föl eddig.

Amerikai számítások szerint a globális olajfogyasztás napi mintegy 103 millió hordó volt tavaly.

Az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartaléka a világ legnagyobb vészhelyzeti nyersolajtartaléka. A szövetségi kormány 1975-ben hozta létre, hogy megvédje az Egyesült Államok gazdaságát az olajellátásban bekövetkező nagyobb zavaroktól.

