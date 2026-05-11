Különleges viking aranyleletre bukkantak Dániában

Viking kori ékszereket fedeztek fel Dániában. A megtalált hat karkötő színaranyból készült, és a 900 és 1000 közötti időszakból származhatnak, vagyis igazán értékes leletekre bukkantak – írja a 24.hu a dán múzeumokat magában foglaló intézmény, a Nordjyske Museer közleménye alapján.

A hatból két ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár talált meg, aki szakértőknek is megmutatta a karkötőket. Ezt követően a régészek felkeresték azt a helyet, ahol az első két ékszert felfedezte az említett személy. Az egyik régész elmondása szerint még sosem találkoztak ilyen egyedülálló leletekkel. Alapos fémkeresős vizsgálat után négy további arany karkötőt találtak.

Az ékszerek összesített tömege 762,5 gramm, ezzel Dánia történetének harmadik legnagyobb viking kori arany leletegyüttese.

Az aranyból készült ékszerek a viking társadalmakban nem számítottak hétköznapinak, csak a legmagasabb társadalmi osztályok tagjai viseltek, az alacsonyabb szinten levők pedig inkább ezüstből készült ékszereket hordtak, így kifejezetten ritkának számítanak a viking aranykészletek.

A szakértők azt valószínűsítik, hogy szándékosan áshatták el az ékszereket, de az okot nem tudják. A középkorban azonban gyakori volt, hogy így helyezték biztonságba az értékeiket az emberek, főleg a háborúk idején. Azt sem lehet ugyanakkor kizárni, hogy valamilyen vallási rítus vagy áldozati szertartás keretében ásták el az ékszereket.