2026. május 12. kedd Pongrác
Nyitókép: Unsplash

Futball minden mennyiségben – sport a tévében

Infostart / MTI

A Tour de Hongrie kedvelőinek szeme Gyulára szegeződik kedden, de két másik kerékpáros közvetítés is van a sportcsatornák élő közvetítéseinek sorában. Pályára lép az al-Nasszr, az Atlético Madrid és a Southampton futballcsapata is.

M4 Sport

18.00: Kerékpár, Tour de Hongrie, csapatbemutató, Gyula

19.00: Röplabda, férfi Extraliga, döntő, 4. mérkőzés, Fino Kaposvár-MÁV Előre Foxconn 19.15

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+

Eurosport 1

10.00: Kerékpár, férfi verseny, Baku

13.30: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 4. szakasz

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Hilal

Spíler 2

21.30: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Atlético Madrid

Arena 4

21.00: Labdarúgás, skót bajnokság

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, rájátszás, Southampton-Middlesbrough

