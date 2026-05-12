Futball minden mennyiségben – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kerékpár, Tour de Hongrie, csapatbemutató, Gyula
19.00: Röplabda, férfi Extraliga, döntő, 4. mérkőzés, Fino Kaposvár-MÁV Előre Foxconn 19.15
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+
Eurosport 1
10.00: Kerékpár, férfi verseny, Baku
13.30: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 4. szakasz
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Hilal
Spíler 2
21.30: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Atlético Madrid
Arena 4
21.00: Labdarúgás, skót bajnokság
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, rájátszás, Southampton-Middlesbrough