ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.48
usd:
303.16
bux:
0
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz bejegyzésû Anatolij Kolodkin olajszállító tartályhajó a kubai Matanzas kikötõjében, az elõtérben riporterek 2026. március 31-én. A hajó humanitárius segélyként 100 ezer tonna nyersolajat szállított a karibi szigetországba.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE

Katonák Kubába? Erős válasz érkezett

Infostart / MTI

Semmiféle katonai megoldás nem létezik Kuba ügyében – szögezte le António Guterres ENSZ-főtitkár, konstruktív párbeszédet szorgalmazva a karibi országgal kapcsolatos kérdésekben. Május elején Donald Trump amerikai elnök tovább szigorította a Kuba elleni szankciókat és egy katonai beavatkozás lehetőségéről beszélt.

Az Egyesült Államok már több mint 60 éve tart fenn szankciókat Kuba ellen, januárban pedig fokozta a karibi országra gyakorolt gazdasági nyomást. Maduro elfogását követően leálltak a Kubának szánt venezuelai olajszállítások, és az olajhiány miatt az ENSZ humanitárius válságra figyelmeztetett.

Washington a nyomásgyakorlást azzal indokolja, hogy rá kell bírni a kubai vezetést, hogy vessen véget a politikai elnyomásnak, engedje el a politikai foglyokat, és nyissa meg a kommunista ország gazdaságát a magánszféra szereplői előtt.

Donald Trump amerikai elnök május elején azt mondta, az amerikai erők „gyakorlatilag azonnal” Kubára koncentrálhatnának, „miután befejezték a munkát Iránban”.

Ezek után szólalt meg hétfőn António Guterres ENSZ-főtitkár.

„Rendkívül aggaszt minket a Kubában kialakult humanitárius helyzet (...); konstruktív párbeszédre van szükség annak érdekében, hogy ne folytatódjon a kubai nép szenvedése” – szögezte le Guterres az ENSZ nairobi székhelyén tartott sajtótájékoztatóján.

A főtitkár kizárt Kubával kapcsolatban egy, a venezuelaihoz hasonló forgatókönyvet – a latin-amerikai országba amerikai egységek hatoltak be, és elfogták Nicolás Maduro elnököt –, azt hangsúlyozva, hogy a helyzet ott „teljesen más volt”.

„Venezuelában egy Maduro elleni katonai műveletnek voltunk tanúi, azonban nekem az az érzésem, hogy az egész politikai vezetés cinkos volt ebben, úgyhogy igazságtalan lenne párhuzamot vonni a két helyzet között” – jelentette ki.

Emlékeztetett egyúttal arra is, hogy az ENSZ bírálta az Egyesült Államok által Havannára kivetett szankciókat, hangsúlyozva, hogy a büntetőintézkedések „nemzetközi jogba ütköznek”.

Május 1-jén Donald Trump amerikai elnök új végrehajtási rendeletet írt alá a Kuba elleni szankciók további szigorításáról. A dokumentum szerint a Florida partjaitól 150 kilométerre fekvő sziget továbbra is „rendkívüli fenyegetést” jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. A rendelet értelmében a kubai gazdaság két meghatározó szereplőjét újabb amerikai szankciók sújtják, amelyek magukban foglalják az Egyesült Államokban lévő vagyonuk befagyasztását.

(A nyitóképen: az orosz bejegyzésû Anatolij Kolodkin olajszállító tartályhajó a kubai Matanzas kikötõjében, az elõtérben riporterek 2026. március 31-én. A hajó humanitárius segélyként 100 ezer tonna nyersolajat szállított a karibi szigetországba.)

Kezdőlap    Külföld    Katonák Kubába? Erős válasz érkezett

egyesült államok

hadsereg

kuba

humanitárius válság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
 

Magyar Péter azonnali utasítást adott

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt hétfőn

Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

Három újságírónő is kormányszóvivő lesz

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejezőnek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13 órakor mindenki megkapja hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter tegnap esti bejelentése alapján szerdán már meg is tartja első ülését az új kormány, melynek helyszíne azonban várhatóan nem Magyarország lesz. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 12.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 12.)

A Pénzcentrum 2026. május 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 07:26
Új világ jön a korlátozásokkal számos közkedvelt görög nyaralóhelyen
2026. május 12. 07:01
Reagált a Roszatom Kapitány István nyilatkozatára
×
×