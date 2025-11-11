ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz hadsereg csapást mért a dél-ukrajnai Herszon város gyerekkórházára.
Nyitókép: X / Larysa Dir

Németország újabb jelentős összeggel támogatja Ukrajnát

Infostart / MTI

További 40 millió euró (15 milliárd forint) "téli segéllyel" támogatja Németország Ukrajnát, tekintettel az orosz csapásokban elpusztított infrastruktúrára - jelentette be Johann Wadephul német külügyminiszter kedden Kanadában, a legfejlettebb iparú országok (G7) külügyminiszteri találkozójának margóján.

"Segítünk, hogy a lakások melegek maradjanak és világítással rendelkezzenek és Oroszországnak ne sikerüljön a polgári gáz- és távhőszolgáltatás elleni célzott terrortámadásaival megtörnie a védők morálját hazájukban" - hangoztatta a német kereszténydemokrata politikus.

A pénzt - húzta alá - humanitárius célokra szánják, és abból fedeznék egyebek között a házak megsérült fűtési rendszereinek javítását, áramfejlesztők, valamint olyan szükségleti cikkek szállítását, mint takarók és tisztálkodási szerek.

Ukrajnában nem ritka, hogy mínusz 20 Celsius-fok alá csökken télen a hőmérséklet. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint az országban több mint 12 millió rászoruló van. Az ENSZ-szervezet jelenleg csaknem 400 ezer embert támogat készpénzzel, fűtőtestekkel, illetve áramfejlesztőkkel.

Németország Ukrajna egyik legfontosabb támogatójának számít, ugyanakkor a költségvetési megszorítások miatt a humanitárius segélyek a tavalyi több mint 400 millió euróról az idén kevesebb mint a felére apadtak.

A G7-országok külügyminisztereinek találkozóját a kanadai Ontario tartományában található Niagara-on-the-Lake-ben tartják, az ukrajnai háború az egyik központi téma. A kétnapos tanácskozásra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is meghívást kapott.

