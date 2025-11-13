ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.45
usd:
331.78
bux:
0
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Craig Hastings/Getty Images

Ezt várják a guruk a német gazdaságtól

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lefelé módosították jövő évi GDP-növekedési előrejelzésüket a német kormány gazdasági tanácsadói.

Módosította a német gazdaság a jövő év növekedésére adott előrejelzését a szövetségi kormány mellett működő független gazdaságpolitikai tanácsadó testület, az úgynevezett gazdasági bölcsek tanácsa.

Az "Öt Bölcsek" várakozása szerint az Európai Unió legnagyobb gazdasága 0,9 százalékkal nő 2026-ban az eddig várt 1 százalék helyett.

A tanács szerint a német kormány infrastrukturális és klímavédelmi kezdeményezésekre fölállított több milliárd eurós különalapja valószínűleg csak szerény hatással lesz a GDP-re. Mint rámutattak: az alapot eddig nagyrészt költségvetési átcsoportosításokra és fogyasztásorientált kiadásokra használták fel.

Úgy vélték azonban, hogy jóval nagyobb lenne a forrás fölhasználásának hatása, ha azt teljes mértékben többletkiadásokra és beruházásokra fordítanák.

A szakértők az idei évre 0,2 százalékos német gazdasági növekedést várnak az eddigi stagnálás helyett.

Kezdőlap    Külföld    Ezt várják a guruk a német gazdaságtól

németország

gazdaság

gdp

várakozások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Andrej Babis: az összeférhetetlenségi ügyemet megoldom, amikor eljön az ideje

Andrej Babis: az összeférhetetlenségi ügyemet megoldom, amikor eljön az ideje

Andrej Babis, az októberi cseh parlamenti választásokon győztes ANO mozgalom elnöke szerdán a Prágai Várban találkozott Petr Pavel államfővel. A megbeszélés után Babis újságírók előtt megerősítette: az Agrofert holding tulajdonlásából fakadó összeférhetetlenségi ügyét a cseh törvényekkel és az Európai Bizottság álláspontjával összhangban fogja rendezni… amikor eljön az ideje.
 

Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

A nyugdíjszakértő szerint az aktuális inflációval megemelt nyugdíjak nem veszítenek vásárlóértékükből, de gyakorlatilag ez nem nyugdíjemelés, hanem karbantartás. A nyugdíjak vásárlóértéke Magyarországon minden évben elszakad az aktív keresetektől. Tavaly hat és fél, idén várhatóan négy és fél százalékkal – mondta az InfoRádióban Farkas András, a Nyugdíjguru honlap alapítója.

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért az amerikai kormányzati leállás - Mit csinál a forint?

Véget ért az amerikai kormányzati leállás - Mit csinál a forint?

A tegnap esti záróárfolyam környékén kezdi a napot forint, a mai nap fő kérdése pedig az lesz, hogy a véget érő amerikai kormányzati leállás, valamint a magyar kormány esetleges új (főleg költségvetési) intézkedései hogy befolyásolják a befektetői hangulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb változásokat jelentettek be az Otthon Start hitelnél: teljesen átírják a szabályait

Újabb változásokat jelentettek be az Otthon Start hitelnél: teljesen átírják a szabályait

A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 07:48
Új fegyvernem az orosz hadseregben
2025. november 13. 06:46
Vége a drámának az Egyesült Államokban
×
×
×
×