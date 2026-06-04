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Egy résztvevõ festékszóróval jelöl meg egy szõlõtõkarót az aranyszínû sárgaság fitoplazmás betegséggel kapcsolatban tartott hatósági szemlén egy szõlõültetvényen Zalaszentgrót közelében 2025. október 7-én. A kormány cselekvési tervet fogadott el és 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínû sárgaságot terjesztõ amerikai szõlõkabóca elleni küzdelemre.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Katona Tibor

Nagy segítséget kapnak a gazdák az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben

Infostart / InfoRádió
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A Nébih új, interaktív térkép funkcióval bővítette a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni eszköztárát. A fejlesztés célja, hogy a szőlősgazdákat naprakész információkkal segítse a védekezésben. A hivatal növényvédelmi igazgatója az InfoRádióban elmondta: a mostani időszakban célszerű heti rendszerességgel ellenőrizni a szőlőültetvényeken a lárvakelést. A legnagyobb hatékonyságot a kora reggeli órákban végzett ellenőrzés biztosítja, ugyanis a rovarok akkor még kevésbé mozgékonyak.

Interaktív térképpel segíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség elleni védekezést. A fitoplazmás növénybetegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A hivatal közleménye szerint a kórokozó már 18 megyében és 21 borvidéken jelent meg.

A Nébih növényvédelmi igazgatója az InfoRádióban azt mondta, a fertőzés megelőzésének kulcsa ezekben a hónapokban a kabócalárvák pontos megfigyelése és időben történő gyérítése. Szűcs Csaba tájékoztatása szerint a május közepétől július elejéig tartó időszakban kelnek ki a lárvák, és ebben a periódusban

célszerű heti rendszerességgel ellenőrizni a szőlőültetvényeken a lárvakelést.

A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, mivel a lárvák, majd később a nimfák is jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Szűcs Csaba kiemelte: a legmegbízhatóbb eredményt a kora reggeli órákban végzett ellenőrzés biztosítja, ugyanis a rovarok akkor még kevésbé mozgékonyak. „Ültetvényenként több ponton és összesen száz, véletlenszerűen kiválasztott levélnek a fonáki oldalát kell megvizsgálni” – magyarázta a Nébih növényvédelmi igazgatója.

Több védekezési módszer is van, amelyeket együtt kell alkalmazni. A szakember nagyon fontosnak nevezte, hogy az érintett gazdák egészséges és betegségtől mentes szaporítóanyagot vásároljanak. Ugyanilyen fontos a vektor elleni védekezés.

Maga a vektor tojás alakban telel a szőlőtőkén, ezért elengedhetetlen a kéregtisztítás, a lemosó permetezés, illetve a lárvák, majd később az imágók (kifejlett, ivarérett rovaralak) elleni növényvédőszeres kezelés.

Szűcs Csaba hozzátette: a betegség terjedésének megállítása szempontjából szintén nagyon fontos az elhanyagolt szőlőültetvények kezelése, illetve felszámolása is.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy új, interaktív térképpel is segíti a szőlőkabóca elleni küzdelmet. Ez a térkép időben és térben egyaránt szemlélteti a fertőzés alakulását, ezért a gazdák pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve.

A térkép ezen az oldalon, valamint ezen a közvetlen linken érhető el.

A cikk Herczeg Zsolt összefoglalója alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy segítséget kapnak a gazdák az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben

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