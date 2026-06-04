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Nyitókép: anurakpong/Getty Images

Tényleges életfogytiglan vár a kisfiát meggyilkoló somogyi férfira

Infostart / MTI

Az első fokon kiszabott tényleges életfogytiglani fegyházbüntetés helybehagyására tett indítványt a napokban a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki 2024 októberében megölte kétéves alvó kisfiát a Somogy vármegyei Zákányban.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség közleményében felidézték: a Somogy vármegyei településen élő férfi és élettársa kapcsolatából 2022 júliusában született a sértett gyermek, de miután az italozó életmódot folytató vádlott gyakran veszekedett párjával, a nő kiskorú gyermekükkel szüleihez költözött.

A kisfiúval a férfi szóbeli megállapodás alapján tartott kapcsolatot, a gyermeket pedig ezen alkalmakkor saját ingatlanába vitte. A nő 2024 szeptemberében azonban pert indított a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránt.

A vádlott ezt követően egy októberi napon is magával vitte a kisfiút, és abban állapodott meg volt élettársával, hogy két nappal később visszaviszi a gyermeket. A férfi azonban előre kitervelte, hogy a gyermek megölésével bosszút áll volt élettársán, amiért nem ment vissza hozzá, nem békült ki vele és a gyermek láthatása miatt pert is indított.

A vádlott a déli órákban lefektette és elaltatta a gyermeket, majd egy állatok leölésére használt eszközzel agyonlőtte.

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék a férfit aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek és őt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte idén márciusban azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést felmentésért, másodsorban enyhítésért. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítása és a bűncselekmény minősítése törvényes, továbbá a büntetés enyhítésére sincs ok a vádlottal szemben, ezért az ítélet - kisebb változtatással való - helybenhagyását indítványozta.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Tényleges életfogytiglan vár a kisfiát meggyilkoló somogyi férfira

kaposvári törvényszék

zákány

pécsi fellebbviteli főügyészség

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