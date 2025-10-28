ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Katonák és mentõsök a helyszínen, ahol lezuhant egy turisták szállító kisrepülõgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án. A balesetben legkevesebb 12 ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP

Helyszíni beszámolók a magyarokkal lezuhant kenyai gép tragédiájáról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Égő roncsok, esélytelen mentés – helyiek nyilatkoztak a szörnyű tragédiáról.

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői. A Mombasa Air Safari légitársaság kisrepülője néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen már csak kiégett roncsokat találtak.

A környéken lakók azt mondták helyi lapoknak, hogy reggel egy hatalmas robbanásra lettek figyelmesek. Amikor a helyszínre értek, egy lángoló repülőt láttak és már csak a felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

A környéket heves esőzés áztatta hétfő éjjel és kedd reggel, és a hegyvidéki területet, ahol a szerencsétlenség történt, köd takarta.

"Még nagyon korán volt, amikor hangos csattanásra lettem figyelmes. Odasiettem és egy lángokban álló repülőt láttam. Senkit nem lehetett kimenteni" – nyilatkozta egy helyi lakos, Makopa Sazu.

Helyszíni beszámolók a magyarokkal lezuhant kenyai gép tragédiájáról

magyarok

repülőgép-szerencsétlenség

kenya

halálos áldozatok

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
