2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Nyitókép: sturti/Getty Images

Gyanúsítottként hallgatták ki a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyében a volt polgármestert

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyében az egykori polgármestert a NAV bűnügyi főigazgatósága - tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot - írták a közleményben.

A pályázat egyik fő célja, a Nyírmártonfalva határában lévő erdei kirándulóhely kialakítása során a lombkoronasétány funkciója azért hiúsult meg, mert a gyanúsított 2022 nyarán az erdős terület fáit kivágatta, amely a lombkoronaszint megszűnését eredményezte - ismertette a főügyészség.

Jelezték: a volt polgármester rövid vallomásában tagadta a bűncselekmény elkövetését, és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen, amelyet a Debreceni Járási Ügyészség fog elbírálni.

A gyanúsításközléssel a nyomozás az addigi felderítési szakaszából a vizsgálati szakaszába lép, amelynek során az ügyészség már irányítási jogokat gyakorol az eljárás felett - közölték.

