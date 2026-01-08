Új Kántor és Rex felügyelő kerestetik – szolgálati kutyákat toboroz a rendőrség

A rendőrség a szolgálati kutyák megfelelő utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart január 14-én – olvasható a police.hu-n.

A jövő heti kiválasztás helyszíne a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Dunakeszi telephelye lesz, ahová olyan kutyákat – elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya (malinois), illetve ezen fajták keverékei – várnak, melyek megfelelnek a kritériumoknak. A feltételekről és további részletekről ezen az oldalon lehet tájékozódni.

A kiválasztási eljárással kapcsolatban bővebb felvilágosítást hétköznapokon 7.30 és 13 óra közötti időben a +36-1/441-1981 és a 24-474 (BM) telefonszámokon kérhetnek az érdeklődők.

A kiválasztási eljárásra történő jelentkezés a kaf@rokk.police.hu e-mail címen történik.