ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
329.54
bux:
115908.07
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Karácsony Gergely

Száznál is több speciális célgép „küzd” Budapesten

Infostart / MTI

A főpolgármester beszámolt róla, hogy a hómunkálatok közepette a speciális munkagépek három nap alatt több mint hatvanötezer kilométert tettek meg.

Folyamatosan, a teljes rendelkezésre álló eszközparkkal és személyi állománnyal végzik a fővárosban a kézi és gépi síkosságmentesítést a Budapesti Közművek FKF divíziójának munkatársai – közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.

Száznál több speciális célgép és 550 ember hétfő óta folyamatosan dolgozik az összesen 25 millió négyzetméternyi fővárosi kezelésű közterület és a több mint 5000 kilométer hosszú közúthálózat síkosságmentesítésén – áll a bejegyzésben, amely szerint

a munkagépek az elmúlt 72 órában több mint 65 ezer kilométert tettek meg a fővárosban.

Karácsony Gergely közölte: a városban túlnyomórészt már feketék vagy sónedvesek a fő- és közösségi közlekedési útvonalak, hidak, felüljárók, a kórházakhoz vezető utak. A főutak rendbetételét követően több kerületben már szerda délelőtt elkezdhették a mellékútvonalak síkosságmentesítését.

Az esti komolyabb lehűlés miatt az éjszaka folyamán és hajnalban úgynevezett preventív szórást végeztek, ezzel nehezítve az útpályák jegesedését, lefagyását. Ezt az is szükségessé teszi, hogy a felélénkülő szél sok helyen a háztetőkön és egyéb zöldfelületeken lehullott hó egy részét az úthálózatra hordja.

A főpolgármester megjegyezte, a forgalmi adatok alapján csütörtökön sokan visszaültek az autóba is a városban, ezért továbbra is óvatosságot kért, és azt, hogy csak téli gumival induljanak útra az autósok.

A városvezető kitért arra is, hogy az extrém hideg az utcai szociális munkásoktól a szokottnál is nagyobb erőfeszítést kíván.

A téli krízisidőszakra nagyobb kapacitásokkal, a meglévő férőhelyek kifejezetten közterületről érkezők számára való fenntartásával, plusz férőhelyeknek a szükségletekhez igazodó rugalmas megnyitásával készültek – írta Karácsony Gergely. Felhívta a figyelmet, aki segítségre szoruló embert lát az utcán Budapesten, azonnal hívja a Menhely Alapítvány éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát a 06-1-338-4186 telefonszámon.

Kezdőlap    Belföld    Száznál is több speciális célgép „küzd” Budapesten

budapest

főpolgármester

fkf

havazás

főváros

karácsony gergely

síkosságmentesítés

munkálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton: a versenyképesség alapja az energiabiztonság, illetve az alacsony adók

Nagy Márton: a versenyképesség alapja az energiabiztonság, illetve az alacsony adók

A fogyasztásalapú gazdaság nem marad örökké, jövőre visszatérünk a beruházásokhoz – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hozzátéve, hogy a gazdaságot nem volt szabad recesszióba engedni, a víz felett kellett tartani. Az árrésstopok jövője nagy kérdés szerinte, az AI pedig új egyensúlyt hoz a munkaerőpiacra. Beszélt a paksi bővítésről és a reptéri gyorsvasútról is.
Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Száznál is több speciális célgép „küzd” Budapesten

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

A pénzpiacokat két erő határozza meg: a bikák és a medvék. Az előbbi az optimizmust, a növekedést és a kockázatvállalást képviselik, míg az utóbbi a pesszimizmus, a visszahúzódás és a bizonytalanság időszakát jelképezi. Egy befektető számára azonban nem az a kérdés, hogy melyik „oldalon” álljon, hanem az, hogy képes-e felismerni, mikor melyik erő dominál, és hogyan alkalmazkodjon hozzá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdőlt minden rekord: történelmi hiánnyal zárta az évet Magyarország

Megdőlt minden rekord: történelmi hiánnyal zárta az évet Magyarország

Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 14:42
Ismét egy új villamos állt szolgálatba Budapesten
2026. január 8. 13:33
Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút
×
×
×
×