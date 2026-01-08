Száznál is több speciális célgép „küzd” Budapesten

Folyamatosan, a teljes rendelkezésre álló eszközparkkal és személyi állománnyal végzik a fővárosban a kézi és gépi síkosságmentesítést a Budapesti Közművek FKF divíziójának munkatársai – közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.

Száznál több speciális célgép és 550 ember hétfő óta folyamatosan dolgozik az összesen 25 millió négyzetméternyi fővárosi kezelésű közterület és a több mint 5000 kilométer hosszú közúthálózat síkosságmentesítésén – áll a bejegyzésben, amely szerint

a munkagépek az elmúlt 72 órában több mint 65 ezer kilométert tettek meg a fővárosban.

Karácsony Gergely közölte: a városban túlnyomórészt már feketék vagy sónedvesek a fő- és közösségi közlekedési útvonalak, hidak, felüljárók, a kórházakhoz vezető utak. A főutak rendbetételét követően több kerületben már szerda délelőtt elkezdhették a mellékútvonalak síkosságmentesítését.

Az esti komolyabb lehűlés miatt az éjszaka folyamán és hajnalban úgynevezett preventív szórást végeztek, ezzel nehezítve az útpályák jegesedését, lefagyását. Ezt az is szükségessé teszi, hogy a felélénkülő szél sok helyen a háztetőkön és egyéb zöldfelületeken lehullott hó egy részét az úthálózatra hordja.

A főpolgármester megjegyezte, a forgalmi adatok alapján csütörtökön sokan visszaültek az autóba is a városban, ezért továbbra is óvatosságot kért, és azt, hogy csak téli gumival induljanak útra az autósok.

A városvezető kitért arra is, hogy az extrém hideg az utcai szociális munkásoktól a szokottnál is nagyobb erőfeszítést kíván.

A téli krízisidőszakra nagyobb kapacitásokkal, a meglévő férőhelyek kifejezetten közterületről érkezők számára való fenntartásával, plusz férőhelyeknek a szükségletekhez igazodó rugalmas megnyitásával készültek – írta Karácsony Gergely. Felhívta a figyelmet, aki segítségre szoruló embert lát az utcán Budapesten, azonnal hívja a Menhely Alapítvány éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát a 06-1-338-4186 telefonszámon.