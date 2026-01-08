ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.64
usd:
330.89
bux:
115909.58
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emberek menekülnek Aleppóból 2026. január 7-én. A szíriai átmeneti kormány korlátozott hadmûvelet megindítását jelentette be az észak-szíriai város kurdok által ellenõrzött területei ellen. A hatóságok azzal vádolják a Szíriai Demokratikus Erõk (SDF) nevû kurd milíciát, hogy rendszeresen támadnak a városban lakott területeket, közutakat és a biztonsági erõk tagjait. Az utóbbi idõben több összecsapás volt a hadsereg és a kurd erõk között az Aleppótól keletre esõ területeken.
Nyitókép: MTI/EPA/Ahmad Fallaha

Szíriában is újra fellángoltak a harcok

Infostart / MTI

A szíriai hadsereg intenzív tüzérségi csapásokat mért csütörtökön a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd lázadószervezet hadállásaira Aleppó északi részén – jelentette a szíriai állami hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva.

A beszámoló szerint a támadások a nagyváros Sejk Makszúd és Asrafíje negyedeiben lévő célpontok ellen irányultak. A hadsereg a művelet megindítása előtt figyelmeztette a célba vett negyedek lakosait, hogy biztonságuk érdekében haladéktalanul távozzanak onnan.

A hadműveleti parancsnokság délutántól kijárási tilalmat rendelt el Sejk Makszúd és Asrafíje negyedben. A szíriai állami média szerint több ezer civil el is menekült otthonából, a fegyveres összecsapásoknak pedig halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

A harcok kedden robbantak ki Aleppó több részén a damaszkuszi kormányerők és az északkelet-szíriai területek jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, kurd vezetésű SDF fegyveresei között.

A szíriai hatóságok azzal vádolják a kurd erőket, hogy sűrűn lakott városrészekből támadják a kormányerőket.

Az SDF közölte, hogy egységei heves harcokat vívnak a szíriai kormányhoz hű alakulatokkal és segéderőikkel Aleppó nagyrészt keresztények lakta egyik negyede közelében. A szervezet állítása szerint a kormányerőknek súlyos veszteségeket okoztak.

A kialakult helyzet tovább mélyíti a damaszkuszi kormány és a kurd hatóságok között régóta fennálló feszültséget. A kurd vezetés mindeddig ellenállt annak, hogy fegyveres alakulatait integrálják a szíriai hadseregbe.

Maszrúr Barzáni, az észak-iraki kurd autonóm régió miniszterelnöke az újabb támadás előtti napon aggasztónak nevezte az aleppói kurd lakónegyedeket ért támadásokat. Nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy a civilek célba vétele, valamint

a térség demográfiai összetételének erőszakos megváltoztatására irányuló kísérletek az etnikai tisztogatás veszélyével járnak.

Barzáni önmérsékletre, a civilek megkímélésére és a párbeszéd megkezdésére szólította az érintett feleket.

Törökország jelezte, hogy kész támogatást nyújtani a szíriai kormánynak, amennyiben erre hivatalos kérés érkezik. A török védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön közölte: Ankara Szíria területi egységének és szuverenitásának megőrzését támogatja, és az "egy állam, egy hadsereg" elvét vallja. A tárca hangsúlyozta, hogy Törökország az Egyesült Államok által támogatott SDF-et terrorista szervezetnek tekinti, mert álláspontja szerint a csoport katonai és politikai döntéshozatalában meghatározó szerepet tölt be a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadár szervezet szíriai ága, a Népvédelmi Egységek (YPG) kurd milícia. Ankara a PKK-t 1984 óta terrorszervezetként tartja számon.

Nyitókép: Emberek menekülnek Aleppóból 2026. január 7-én, miután a szíriai átmeneti kormány "korlátozott hadművelet" megindítását jelentette be az észak-szíriai város kurdok által ellenőrzött területei ellen.

Kezdőlap    Külföld    Szíriában is újra fellángoltak a harcok

szíria

aleppo

kurdok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek
Tíz év után ismét megjelent Magyarországon az Aujeszky-betegség, egy veszélyes állatkór. Erről is kérdezte az InfoRádió Nagy István agrárminisztert az Aréna stúdiójában.
 

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban

Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs

Havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám – térkép

Nagyon rég volt utoljára olyan farkasordító hideg, mint amilyen holnap reggel lesz

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Tovább robog az orosz-ukrán-amerikai kommunikációs hadviselés: Trump szerint Ukrajna neki köszönheti, hogy még egyáltalán létezik, Kijev abban bízik, hogy június 30-ig véget érnek a harcok, Moszkva pedig belengette hogy "akár rá is lőhet az amerikaiakra", miután az amerikai hatóságok lefoglaltak egy orosz tankerhajót. Az orosz csapatok a donyecki mellett egyre nagyobb figyelmet szentelnek a zaporizzsjai frontnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij szerint gyakorlatilag végleges a biztonsági garanciákról szóló megállapodás

Zelenszkij szerint gyakorlatilag végleges a biztonsági garanciákról szóló megállapodás

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protesters and federal agents clash in Minneapolis after woman shot dead by ICE

Protesters and federal agents clash in Minneapolis after woman shot dead by ICE

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 18:06
Vészhelyzet az űrben: a NASA betegség miatt idő előtt visszahozhat egy legénységet a Földre
2026. január 8. 17:06
Orosz reakció a biztonsági garanciákra: a nyugati katonai objektumok célponttá válnak Ukrajnában
×
×
×
×