Szíriában is újra fellángoltak a harcok

A beszámoló szerint a támadások a nagyváros Sejk Makszúd és Asrafíje negyedeiben lévő célpontok ellen irányultak. A hadsereg a művelet megindítása előtt figyelmeztette a célba vett negyedek lakosait, hogy biztonságuk érdekében haladéktalanul távozzanak onnan.

A hadműveleti parancsnokság délutántól kijárási tilalmat rendelt el Sejk Makszúd és Asrafíje negyedben. A szíriai állami média szerint több ezer civil el is menekült otthonából, a fegyveres összecsapásoknak pedig halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

A harcok kedden robbantak ki Aleppó több részén a damaszkuszi kormányerők és az északkelet-szíriai területek jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, kurd vezetésű SDF fegyveresei között.

A szíriai hatóságok azzal vádolják a kurd erőket, hogy sűrűn lakott városrészekből támadják a kormányerőket.

Az SDF közölte, hogy egységei heves harcokat vívnak a szíriai kormányhoz hű alakulatokkal és segéderőikkel Aleppó nagyrészt keresztények lakta egyik negyede közelében. A szervezet állítása szerint a kormányerőknek súlyos veszteségeket okoztak.

A kialakult helyzet tovább mélyíti a damaszkuszi kormány és a kurd hatóságok között régóta fennálló feszültséget. A kurd vezetés mindeddig ellenállt annak, hogy fegyveres alakulatait integrálják a szíriai hadseregbe.

Maszrúr Barzáni, az észak-iraki kurd autonóm régió miniszterelnöke az újabb támadás előtti napon aggasztónak nevezte az aleppói kurd lakónegyedeket ért támadásokat. Nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy a civilek célba vétele, valamint

a térség demográfiai összetételének erőszakos megváltoztatására irányuló kísérletek az etnikai tisztogatás veszélyével járnak.

Barzáni önmérsékletre, a civilek megkímélésére és a párbeszéd megkezdésére szólította az érintett feleket.

Törökország jelezte, hogy kész támogatást nyújtani a szíriai kormánynak, amennyiben erre hivatalos kérés érkezik. A török védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön közölte: Ankara Szíria területi egységének és szuverenitásának megőrzését támogatja, és az "egy állam, egy hadsereg" elvét vallja. A tárca hangsúlyozta, hogy Törökország az Egyesült Államok által támogatott SDF-et terrorista szervezetnek tekinti, mert álláspontja szerint a csoport katonai és politikai döntéshozatalában meghatározó szerepet tölt be a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadár szervezet szíriai ága, a Népvédelmi Egységek (YPG) kurd milícia. Ankara a PKK-t 1984 óta terrorszervezetként tartja számon.

Nyitókép: Emberek menekülnek Aleppóból 2026. január 7-én, miután a szíriai átmeneti kormány "korlátozott hadművelet" megindítását jelentette be az észak-szíriai város kurdok által ellenőrzött területei ellen.