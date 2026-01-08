ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.06
usd:
329.69
bux:
115932.98
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Babakocsi, baba nélkül, Snoopy-kutyás díszítéssel.
Nyitókép: Pixabay

Gyerekekkel, babakocsival járt lopni a két nő

Infostart / MTI

Kiskorú gyerekekkel és babakocsival járt lopni az a két nő, aki ellen lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat Lentiben - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Németh Eszter tájékoztatása szerint a másodrendű vádlottként szereplő 28 éves budapesti nő 2024 novemberében kiskorú gyermekeivel együtt néhány napra Lentibe érkezett látogatóba 21 éves sógornőjéhez, az ügy elsőrendű vádlottjához. Ők ketten elhatározták, hogy a napi bevásárlásaik alkalmával rendszeresen élelmiszert lopnak egy helyi élelmiszer-áruházban azokat a magukkal vitt babakocsiban elrejtve.

Úgy mentek be az üzletbe, hogy magukkal toltak egy üres babakocsit, a másodrendű vádlott pedig magával vitte öt- és hétéves gyermekét is. A vádlottak a vásárlás során a polcokról levett termékeket a babakocsiba, illetve annak alsó rekeszébe pakolták. A lopásban a gyerekek is részt vettek, egyikük a saját zsebébe, másikuk pedig szintén a babakocsi alsó rekeszébe rejtett el egy-egy terméket.

A két nő a babakocsiban elhelyezett termékek közül néhányat kifizetett, a többit azonban a babakocsiban hagyva magukkal vitték.

Másnap a vádlottak a gyerekekkel együtt visszamentek az üzletbe, ekkor a babakocsiban ülő gyermek mögé, a babakocsi aljába, valamint az egyik gyerek zsebébe rejtve loptak termékeket.

A két nő magatartása azonban már feltűnt a bolti eladóknak, ezért a biztonsági őr végig figyelemmel kísérte a kamerákon a tevékenységüket. Amikor a babakocsiba és egy kézitáskába rejtett áruval a vádlottak fizetés nélkül akartak távozni, a biztonsági őr megállította és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta őket.

Összesen közel 32 ezer forint kárt okoztak, amelyből a tettenéréskor hatezer forint megtérült.

A másodrendű vádlott azzal, hogy a kiskorú gyermekei jelenlétében, általuk észlelhető módon, továbbá a cselekménybe bevonva őket követett el lopást, a gyermekek erkölcsi fejlődését veszélyeztette. Ellene kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat, de társával együtt lopás miatt is felelniük kell.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Gyerekekkel, babakocsival járt lopni a két nő

lopás

vádemelés

babakocsi

főügyészség

zala vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó
Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Szombat minden jel szerint munkanap lesz, erre nincs ellenjavallat az időjárási előrejelzések alapján – hangzott el a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely a havazás miatti intézkedésektől kezdve a költségvetési kockázatokon és az egészségügy üzletszerű működésének vádján át egészen a külpolitikai kérdésekig több aktuális ügyről is beszélt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Temérdek magyar autós járt jól ezekkel a biztosításokkal: ők aztán igazán jó lóra tettek

Temérdek magyar autós járt jól ezekkel a biztosításokkal: ők aztán igazán jó lóra tettek

2025-ben a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 12:10
Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet
2026. január 8. 11:25
Új Kántor és Rex felügyelő kerestetik – szolgálati kutyákat toboroz a rendőrség
×
×
×
×