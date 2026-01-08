ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.99
usd:
329.64
bux:
115963.58
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen a Gellért-hegy, elõtérben a Szent Gellért tér és a Gellért Szálló a behavazott Budapesten 2026. január 8-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a Balaton-Budapest tengely mentén fekvő járásokra a HungaroMet Zrt. csütörtökön. Emellett a Bodrogköz egyes járásaira is kiadták a másodfokú riasztást.

veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtökön az élénk légmozgás hatására nagyobb területen alakulhat ki gyenge hófúvás. Kiemelten a délelőtti, délutáni időszakban a Dunántúl keleti felében, a középső országrészben, illetve északkeleten időnként akár óránkénti 50-60 kilométeres széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet, erősebb hófúvást okozva. Naplemenetével várhatóan mindenütt mérséklődik a légmozgás, fokozatosan megszűnik a hófúvás.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben, illetve a Mecsekben délutánig erős hófúvásra is számítani kell, majd estétől ott is mérséklődik a légmozgás.

Péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, kiemelten az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

Kezdőlap    Belföld    Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

havazás

riasztás

hófúvás

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó
Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A KÉSZ és a Merkbau építheti a 26 millió eurós ferihegyi irodaházat

A KÉSZ és a Merkbau építheti a 26 millió eurós ferihegyi irodaházat

A KÉSZ és a Merkbau konzorciuma építheti a Budapest Airport csaknem 10 ezer négyzetméteres irodaházát, az Airport Service Centert – szúrta ki a Magyar Építők. Az eredmény az EKR rendszerben jelent meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Temérdek magyar autós járt jól ezekkel a biztosításokkal: ők aztán igazán jó lóra tettek

Temérdek magyar autós járt jól ezekkel a biztosításokkal: ők aztán igazán jó lóra tettek

2025-ben a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 11:58
Gyerekekkel, babakocsival járt lopni a két nő
2026. január 8. 11:25
Új Kántor és Rex felügyelő kerestetik – szolgálati kutyákat toboroz a rendőrség
×
×
×
×