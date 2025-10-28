Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó, 18+

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt.

A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak.

Fatal plane crash Kwale. 12 pax on board. No survivors. Mombasa Air.



Accident Notification, RRV203, 5YCCA, C208 Diani to Kichwa Tembo crashed in Kwale Simba area at 0530Z, POB 12. pic.twitter.com/0tN1HM4Bwr — ONJOLO KENYA?? (@onjolo_kenya) October 28, 2025

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

Ezután a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy a fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint egy kenyai, aki a gépet vezette.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.