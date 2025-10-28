ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó, 18+

Infostart

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A légitársaság szerint a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt.

A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak.

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

Ezután a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy a fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint egy kenyai, aki a gépet vezette.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

