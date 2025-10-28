Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó, 18+

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt.
A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak.
Fatal plane crash Kwale. 12 pax on board. No survivors. Mombasa Air.— ONJOLO KENYA?? (@onjolo_kenya) October 28, 2025
Accident Notification, RRV203, 5YCCA, C208 Diani to Kichwa Tembo crashed in Kwale Simba area at 0530Z, POB 12. pic.twitter.com/0tN1HM4Bwr
A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.
Ezután a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy a fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint egy kenyai, aki a gépet vezette.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Mombasa Air Safari (@mombasaairsafari) által megosztott bejegyzés
A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Mombasa Air Safari (@mombasaairsafari) által megosztott bejegyzés