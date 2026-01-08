Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Míg a keleti országrészben még havazott (és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé), nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet a Dunántúlon és a középső tájakon, a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet.

Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a mínusz 20 fokot, egészen pontosan 19,1 fokos volt a hideg.

A soron következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan fogcsikorgatónak ígérkezik – közölte a HungaroMet.