Pályahiba, gond van a 4-6-os villamos vonalán

A 4-es, 6-os villamosok vonalán január 8-án, csütörtökön 21 órától péntek hajnalig karbantartási munkát végeznek – írja közleményében a BKK.

A villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek.

A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között. A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A BKK a BudapestGO alkalmazást javasolja az utazás megtervezéséhez, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez.