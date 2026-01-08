ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.56
usd:
330.8
bux:
115909.58
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BKK

Pályahiba, gond van a 4-6-os villamos vonalán

Infostart

Váratlan pályahiba miatt a 4-6-os villamosok egy jó darabon nem közlekednek csütörtök éjszaka, helyettük pótlóbusszal juthatunk el az úti célunkhoz.

A 4-es, 6-os villamosok vonalán január 8-án, csütörtökön 21 órától péntek hajnalig karbantartási munkát végeznek – írja közleményében a BKK.

A villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek.

A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között. A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A BKK a BudapestGO alkalmazást javasolja az utazás megtervezéséhez, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez.

Kezdőlap    Belföld    Pályahiba, gond van a 4-6-os villamos vonalán

budapest

bkk

pótlóbusz

széll kálmán tér

4-6-os villamos

oktogon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek
Tíz év után ismét megjelent Magyarországon az Aujeszky-betegség, egy veszélyes állatkór. Erről is kérdezte az InfoRádió Nagy István agrárminisztert az Aréna stúdiójában.
 

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban

Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs

Havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám – térkép

Nagyon rég volt utoljára olyan farkasordító hideg, mint amilyen holnap reggel lesz

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Pénteken újabb csapadékzóna érkezik Magyarországra, amely havazás mellett fagyott és ónos esőt is hoz, miközben az ország nagy részét már most is vastag hótakaró borítja. Több település nehezen megközelíthető, főleg Fejér megyében vannak útlezárások, vagy rendőri irányítás mellett haladhat a forgalom. Éjszaka nagyon hideg lesz, így fontos, hogy segítsünk az elesett embertársainkon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémisztő dolog derült ki a népszerű csodagyógyszerről: a kutatók szerint nagy a baj vele

Rémisztő dolog derült ki a népszerű csodagyógyszerről: a kutatók szerint nagy a baj vele

A fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protesters and federal agents clash in Minneapolis after woman shot dead by ICE

Protesters and federal agents clash in Minneapolis after woman shot dead by ICE

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 17:42
Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban
2026. január 8. 16:42
Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs
×
×
×
×