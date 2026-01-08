Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Az elmúlt 12 órában a hóesés kevesebb munkát adott társaságunknak, de a szél, illetve a hófúvások annál többet. Csütörtök délelőtt ismét egyre több helyen erőre kapott a szél. Napközben a Dunántúlon, illetve az ország keleti részén is jelentős széllökéseket tapasztalunk, amelyek hófúvásokat emelnek az útra. Jelenleg Fejér vármegyében a 8126-os összekötő út nehezen járható, itt Vértesboglár és Bodmér nehezen megközelíthető. Ezen az útszakaszon a forgalom csak rendőri irányítás mellett bonyolódhat le, de mindenhol máshol rendben lehet haladni – mondta Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

Nagyon fontos, hogy aki útnak indul, mindenképpen tájékozódjon a közlekedési helyzetről – hangsúlyozta, hozzátéve:

nagyon nehéz megmondani, hogy a szél pontosan hol fog hófúvásokat emelni, ezért aki útnak indul, mindenképpen nézzen utána a közlekedés helyzetnek, illetve az időjárási körülményeknek

a www.utinform.hu oldalon. Továbbra is nagyon fontos, hogy akinek mindenképpen szükséges útra indulnia, mindenképpen csak a téli útviszonyokra felkészített autóval induljon el. Nagyon-nagyon fontos a téli gumi, illetve látjuk, hogy a hőmérséklet jelentősen csökken, az ország nagy részében mínusz 6 alatt van, ezért téli szélvédő ablakmosó folyadékot használjanak, és mivel a szél bárhol emelhet hófúvásokat, ezért mindenki teli tankkal induljon el – hangsúlyozta Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!