Bullseye – célba találtak a németek

Infostart / MTI

Jó hírek érkeztek a német gazdaságból, megjött a német statisztikai hivatal friss jelentése.

2024 szeptembere óta a legalacsonyabb éves inflációs értéket, 1,8 százalékot mértek 2025 decemberében Németországban – a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis napokban közzétett előzetes adatai alapján.

Az elemzők 2,0 százalékos inflációt vártak decemberre. A fogyasztói árindex decemberben havi bázison stagnált, a novemberi 0,2 százalékos csökkenést követően. Az utóbbi tekintetében az elemzői várakozások 0,2 százalékos emelkedésről szóltak.

Éves összevetésben az energiaárak 1,3 százalékkal mérséklődtek decemberben, ezzel folytatva a novemberi csökkenő trendet – bár abban a hónapban még csak 0,1 százalékos volt a csökkenés. Az élelmiszerárak lassuló ütemben emelkedtek, a novemberi 1,2 százalékos drágulást követően decemberben éves bázison már mindössze 0,8 százalékos volt a növekedés. A szolgáltatások árának drágulási ütemében nem volt változás, ugyanúgy 3,5 százalékkal nőtt az áruk decemberben, mint novemberben.

A volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció decemberben 2,4 százalékon állt a novemberi 2,7 százalékhoz képest. 2025-ben az átlagos éves inflációs ráta pedig az egy évvel korábbival megegyezően 2,2 százalék volt.

A HICP, tehát a harmonizált fogyasztói árindex emelkedése, amelyet uniós összehasonlítási célokra kalkulálnak, éves bázison 2,0 százalékra lassult decemberben a novemberi 2,6 százalékos emelkedést követően. Ez a 2 százalékos eredmény pontosan megfelel az Európai Központi Bank inflációs céljának. Havi összevetésben 0,2 százalékos emelkedést regisztráltak a novemberi 0,5 százalékos csökkenést követően.

