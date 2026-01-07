Ilyen érmét bocsátanak ki a 100. F1-es Brit Nagydíjra – fotó

Az Egyesült Királyság érmét bocsát ki a Forma–1-es Brit Nagydíj 100. évfordulója alkalmából. A Brit Pénzverde bejelentése szerint az 50 penny névértékű centenáriumi érme egy száz évvel ezelőtti és egy modern autót ábrázol majd.

Az első F1-es Brit Nagydíjat 1926-ban rendezték, akkor még a Brooklands pálya adott otthont a futamnak, amelyet kisebb megszakításokkal 1987 óta rendeznek meg a Silverstone Circuiton.

Great to see the @RoyalMintUK will celebrate the centenary of the first BritishGP held at Brooklands in 1926 with a new 50p coin.#F1 #BritishGP pic.twitter.com/N3pR25FIKC — Grant Rivers (@GrantSRivers) January 4, 2026

Tavaly a 2025-ös világbajnok Lando Norris nyerte a Brit Nagydíjat. Idén július 3. és 5. között rendezik a silverstone-i versenyhétvégét.