Max Verstappen, a Red Bull holland címvédõje vezeti a rajt utáni elsõ kanyarba érõ mezõnyt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brit Nagydíján a silverstone-i pályán 2025. július 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Ilyen érmét bocsátanak ki a 100. F1-es Brit Nagydíjra – fotó

Infostart / MTI

A centenáriumi érmén egy száz évvel ezelőtti és egy modern autó látható majd.

Az Egyesült Királyság érmét bocsát ki a Forma–1-es Brit Nagydíj 100. évfordulója alkalmából. A Brit Pénzverde bejelentése szerint az 50 penny névértékű centenáriumi érme egy száz évvel ezelőtti és egy modern autót ábrázol majd.

Az első F1-es Brit Nagydíjat 1926-ban rendezték, akkor még a Brooklands pálya adott otthont a futamnak, amelyet kisebb megszakításokkal 1987 óta rendeznek meg a Silverstone Circuiton.

Tavaly a 2025-ös világbajnok Lando Norris nyerte a Brit Nagydíjat. Idén július 3. és 5. között rendezik a silverstone-i versenyhétvégét.

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák
A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

Nem is olyan egyszerű a németeknek katonai szerepet vállalniuk Ukrajnában

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

Kamerák előtt tájékoztatták Orbán Viktort – kiderült, mi most a legfőbb veszély

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Felfordul az ingatlanpiac
Megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

Vihar előtti csend jellemzi a hazai ingatlanpiacot 2026 elején az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, a használt és az új építésű lakások ára közti olló pedig zárul. Az is sejthető, mi történt a családi asztaloknál karácsonykor.
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-bana Nasdaq tudott csak nagyon enyhe pluszban zárni, a másik két index mínuszosan tért nyugovóra, megtörve ezzel az év eleje óta tartó lendületet.

Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése

Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése

Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US immigration officer fatally shoots woman in Minneapolis, officials say

US immigration officer fatally shoots woman in Minneapolis, officials say

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

2026. január 7. 21:52
Rákot diagnosztizáltak a Liverpool legendájánál
2026. január 7. 20:17
Argentin védőt igazolt a Ferencváros
