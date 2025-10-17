ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.39
usd:
333.65
bux:
102968.67
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök kadétokkal találkozik a 10. Keleti Gazdasági Fórum mentén Vlagyivosztokban 2025. szeptember 4-én. Az idén Távol-keleti együttmûködés a békéért és jólétért mottóval megrendezett tanácskozásra szeptember 3. és 6. között kerül sor.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov

Beléphet-e Putyin az EU területére? Megszólalt az Európai Bizottság

Infostart

„Putyin vagyonát befagyasztottuk, de utazási tilalmat nem rendeltek el ellene” – mondta az Európai Bizottság szóvivője pénteken azzal kapcsolatban, hogy az orosz elnök beléphet-e majd az Európai Unió területére, a Budapestre tervezett Trump–Putyin találkozóra, aminek a tervei továbbra is napirenden vannak.

Az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy minden EU-tagállam egyéni hatáskörébe tartozik, hogy kit enged be a légterébe, és nem beszéltek arról, hogy ezen a téren az unión belül bármilyen aggályok felmerültek volna. A szóvivők elmondták, hogy az Európai Unió minden kezdeményezést támogat, amely segít elérni a tartós békét Ukrajnában, de többször is hangsúlyozták, hogy egyelőre nem akarnak jóslatokba bocsátkozni az esetleges találkozó kapcsán.

A Telex beszámolója szerint arra határozottan nem reagáltak a szóvivők, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként Magyarország köteles lenne-e letartóztatni Putyint az ország területén, mivel az orosz elnök ellen még mindig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A magyar kormány már áprilisban bejelentette az ICC-ből való kiválást, de ez még nem lépett érvénybe, így hivatalosan Magyarországra is vonatkoznak az ezzel járó kötelezettségek.

Orbán Viktor ugyanakkor az ellene érvényben lévő elfogatóparancs ellenére áprilisban Benjamin Netanjahut is fogadta Budapesten – éppen aznap, amikor bejelentette a kormány a kilépést –, így valószínűleg az orosz elnököt sem fogják letartóztatni, hiába kellett volna ezt megtenni az ICC tagjaként. Erre utal az is, hogy Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, biztosítani fogják, hogy Putyin beléphessen az országba, és itt tárgyalásokat folytathasson, és hozzátette, szerinte erről senkivel nem kell egyeztetniük, mert Magyarország szuverén ország.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy az orosz elnökkel folytatott egyeztetés során megegyeztek, hogy Budapesten fognak találkozni az elkövetkezendő hetekben. Pontos dátumot még nem tűztek ki az ukrajnai háború lezárásáról szóló találkozónak.

Kezdőlap    Külföld    Beléphet-e Putyin az EU területére? Megszólalt az Európai Bizottság

oroszország

európai unió

orbán viktor

vlagyimir putyin

háború

beutazási tilalom

icc

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Autópiaci világtrendekről, a nagy márkák egy részének alkonyáról, a kínaiak előretöréséről, s nem utolsósorban a magyar piac helyzetéről beszélt Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dmitrij Medvegyev elárulta, hány katonát toboroztak idén

Dmitrij Medvegyev elárulta, hány katonát toboroztak idén

Oroszországban 336 ezer ember kötött szerződést a fegyveres erőkkel 2025-ben Dmitrij Medvegyev bejelentése szerint - jelentette a Tass.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet Zelensky at White House after 'productive' call with Putin

Trump to meet Zelensky at White House after 'productive' call with Putin

Ukraine's president is visiting Washington after Trump signalled he may give Kyiv access to Tomahawk long-range missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 16:53
Döbbenetes oka lehet a bukaresti gázrobbanásnak, 500 lakó vesztette el az otthonát
2025. október 17. 16:15
Az európai szocialista pártcsalád végleg kizárta a Robert Fico vezette Irányt
×
×
×
×