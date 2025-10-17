Beléphet-e Putyin az EU területére? Megszólalt az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy minden EU-tagállam egyéni hatáskörébe tartozik, hogy kit enged be a légterébe, és nem beszéltek arról, hogy ezen a téren az unión belül bármilyen aggályok felmerültek volna. A szóvivők elmondták, hogy az Európai Unió minden kezdeményezést támogat, amely segít elérni a tartós békét Ukrajnában, de többször is hangsúlyozták, hogy egyelőre nem akarnak jóslatokba bocsátkozni az esetleges találkozó kapcsán.

A Telex beszámolója szerint arra határozottan nem reagáltak a szóvivők, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként Magyarország köteles lenne-e letartóztatni Putyint az ország területén, mivel az orosz elnök ellen még mindig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A magyar kormány már áprilisban bejelentette az ICC-ből való kiválást, de ez még nem lépett érvénybe, így hivatalosan Magyarországra is vonatkoznak az ezzel járó kötelezettségek.

Orbán Viktor ugyanakkor az ellene érvényben lévő elfogatóparancs ellenére áprilisban Benjamin Netanjahut is fogadta Budapesten – éppen aznap, amikor bejelentette a kormány a kilépést –, így valószínűleg az orosz elnököt sem fogják letartóztatni, hiába kellett volna ezt megtenni az ICC tagjaként. Erre utal az is, hogy Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, biztosítani fogják, hogy Putyin beléphessen az országba, és itt tárgyalásokat folytathasson, és hozzátette, szerinte erről senkivel nem kell egyeztetniük, mert Magyarország szuverén ország.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy az orosz elnökkel folytatott egyeztetés során megegyeztek, hogy Budapesten fognak találkozni az elkövetkezendő hetekben. Pontos dátumot még nem tűztek ki az ukrajnai háború lezárásáról szóló találkozónak.