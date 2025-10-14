ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.45
usd:
339.2
bux:
0
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (b) és Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke kezet fog a gázai tûzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Yoan Valat

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Két év után szabadok a még életben lévő izraeli túszok, cserébe kétezer palesztint engedtek el. Izraelben, de Gázában is a háborút leállító Donald Trumpot ünnepelték. Az amerikai elnök hosszú beszédben dicsérte magát az izraeli parlamentben, majd az egyiptomi békecsúcsra indult tovább.

Hogy valóban történelmi esemény volt-e vagy csak a remény felvillanása a Közel-Keleten, arra a következő évek megadják a választ. A hétfői nap az érzelmekről szólt Izraelben és a palesztin területeken, és érzelmekről szólt Donald Trump amerikai elnök számára is, aki úgy érezte, hogy ő és csapata új fejezetet nyitott a térség történetében.

A nap azzal indult, hogy a Hamász hazaengedte Gázából a még életben lévő 20 izraeli túszt – köztük egy magyar-izraeli kettős állampolgárt. Őket virrasztva várta a Tel Aviv-i „Túszok terén” összegyűlt tömeg és könnyezve fogadta a családjuk, míg a palesztinok az izraeli börtönökből szabadult honfitársaikat üdvözölték – bár egy részük nem mehetett haza: az alku értelmében száműzték őket.

Izraelben a túszok mellett a nap sztárja egyértelműen Donald Trump volt. Az amerikai elnök több mint egy órás Knesszet-beszédének mondandója meg tudná tölteni egy újság különszámát. Láthatóan élvezte a figyelmet és a méltatást, de azért biztos, ami biztos, megtoldotta mindezt egy kis öndicsérettel – megemlítve, hogy immár 8 háborút állított le és hogy ami most történik, az „történelmi hajnal a Közel-Kelet számára, amely remélhetőleg örökké békében él majd”.

„Izrael, a segítségünkkel, a fegyverek erejével, megnyerte, amit lehetett”

– mondta. „Eljött az ideje, hogy a terroristák elleni győzelmet a legnagyobb nyereménnyé, a békévé formáljuk az egész térségnek” – mondta.

A beszédben szó sem esett arról, amit a nyugat-európai tüntetők ismételnek, hogy Izrael „népírtást” hajott végre Gázában. Sőt, Trump világossá tette, hogy Amerika a zsidó állam legnagyobb szövetségese. Viszont kitért a térség népei, így a palesztinok szenvedéseire.

Közben a Gázai-övezet utcáin feltűnt maszkos Hamász-fegyveresek kétségeket ébresztettek Trump ama ígérete kapcsán, hogy fegyvereik leadására kényszerítik őket.

Felszólalása közben kivezettek a teremből egy arab és egy baloldali izraeli képviselőt, akik a palesztin állam elismerését követelték, de az amerikai elnök még őket is méltatta. Trump békülékeny hangot ütött meg Iránnal szemben és azt mondta, hogy a következő megoldandó probléma Oroszország és Ukrajna háborúja.

Netanjahu miniszterelnök – akit háborús bűnökkel és az offenzíva elhúzásával vádolnak – közben harcos hangot ütött meg és azzal igazolta sokat bírált háborúját, hogy

„ellenfeleink most már tudják, mekkora hiba volt az október 7-i támadás és hogy milyen erős Izrael”

A Knesszet-beszéd után nem sokkal Donald Trump továbbindult az egyiptomi Sárm-el-Sejkben rendezett békekonferenciára, amelyre – az ő nyomására Netanjahut is meghívták. Az ő útját viszont több arab állam és Törökország nyomására végül lemondták. Hírek szerint

Erdogan török elnök gépe addig körözött a levegőben, amíg világossá nem vált, hogy az izraeli kormányfő otthon marad.

A csúcson viszont közel három tucatnyi ország – köztük Magyarország, európai és közel-keleti államok – képviseltették magukat. Trump kezet fogott Mahmúd Abbásszal, a Palesztin Hatóság elnökével, majd a jelenlévők aláírták a Gáza jövőjét megalapozó szerződést. Trump nem árult el részleteket, csak annyit, hogy „be fogják tartani” – miközben az úgynevezett Ábrahám-egyezményekhez való csatlakozásra sürgette a térség országait.

Kezdőlap    Tudósítóink    Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

donald trump

izrael

csúcstalálkozó

béke

gáza

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut

Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut

A brit szabályozó hatóságok aggályai miatt késik a Revolut teljes körű banki engedélyének megszerzése az Egyesült Királyságban, mivel kérdéses, hogy a cég kockázatkezelési rendszere lépést tud-e tartani a gyors nemzetközi terjeszkedéssel. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a hidegzuhany, többszázezer magyarnak csökken a fizetése: nagy bajban a dolgozók, hogy fognak megélni?

Itt a hidegzuhany, többszázezer magyarnak csökken a fizetése: nagy bajban a dolgozók, hogy fognak megélni?

Miközben a hivatalos adatok szerint a reálbérek 5% körüli növekedést mutatnak, a munkavállalók egyharmadának valójában csökken a fizetésének vásárlóereje.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Bereaved Israeli families express anger that the remains of only four out of 28 deceased hostages were handed over during Monday's exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 08:23
A cseh külügyminiszter-jelöltet máris rasszizmussal vádolják
2025. október 13. 07:31
A határon várták a hazatérő túszokat a családtagok
×
×
×
×