Rendõrök a Svédország deli részén fekvõ Örebro repülõtéren lezuhant kisrepülõgép roncsánál 2021. július 8-án. A helyi ejtõernyõs klub által használt gép fedélzetén kilenc személy tartózkodott, a rendõrség tájékoztatása szerint a balesetben többen életüket vesztették.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Jeppe Gustafsson

Sokatmondó EU-s statisztika a halálos légibalesetekről

Infostart / MTI

Tavaly 91-en vesztették életüket az Európai Unió területén az uniós országokban lajstromba vett légi járműveket érintő közlekedési balesetekben, 30-cal kevesebben, mint 2023-ban – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat.

A jelentés szerint 2024-ben a legtöbb halottal járó légibaleset a korábbi évekhez hasonlóan az úgynevezett általános célú repülés kategóriába tartozó repülőgépeket érintette. Ezen alkategóriában a kisrepülőket ért balesetekben 74, a para- és motoros vitorlázógépek belesetében 10, a helikopterek által elszenvedett belesetekben 6, hőlégballont ért balesetben egy ember halt meg tavaly.

A felsorolt halálos légibalesetek 91,2 százaléka nem kereskedelmi céllal végzett, azaz üzleti, bemutató, képzési vagy oktatási repülési tevékenység közben, 5,5 százaléka légi munkával – például mezőgazdasági tevékenység, fényképezés, földmérés, megfigyelés és járőrözés, kutatás és mentés, valamint légi hirdetések céljából végzett – repülésekkel kapcsolatban, 3,3 százaléka pedig kereskedelmi célú légi szállítást közben történt.

Az unió területén 214 ember sérült meg az EU-ban lajstromozott repülőgépek által okozott légi balesetekben, szemben a 2023-as 229 esettel. A sérülések mintegy 60 százaléka, 129 eset az általános célú repülés kategóriába tartozó repülőgépbalesetekben történt. A para- és motoros vitorlázógépek balesetekei 41, a helikopterbalesetek 24, a hőlégballonokat ért balesetek pedig 20 ember sérülésével jártak.

A balesetet szenvedett repülőgéptípus megnevezése nélkül az Eurostat arról tájékoztatott, hogy 2023-ben 4, 2024-ben 3 ember halt meg légiközlekedési eszköz balesetében Magyarországon.

