2025. október 15. szerda
A merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista óriásportréja a gyászszertartásán az arizonai Glendale város State Farm Stadionjában 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevû szervezet alapítóját szeptember 10-én lõtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen a utahi Oremben.
Nyitókép: MTI/AP/John Locher

Megvonták az amerikai vízumot több külfölditől, mert örültek Charlie Kirk halálának

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megvonta a vízumot az Egyesült Államok több olyan külfölditől, aki örömét fejezte ki Charlie Kirk, a politikai gyilkosság áldozatává vált konzervatív aktivista halála felett.

A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be keddi keltezéssel.

"Az Egyesült Államoknak nem kötelessége, hogy olyan külföldieket lásson vendégként, akik egy amerikai halálát kívánják" - olvasható a közösségi médiában megjelent közleményben, amelyben név nélkül idéznek több olyan megnyilvánulást, amely indoka volt a vízum megvonásának legkevesebb hat külföldi esetében,

köztük német, mexikói, brazil, argentin és paraguayi állampolgár ellen.

Az amerikai külügyminisztérium jelezte, hogy folytatja a vizsgálatot annak érdekében, hogy azonosítson olyan külföldieket, akik ünnepelték a Charlie Kirk elleni merényletet.

A konzervatív közéleti személyiséget, a Turning Point USA országos konzervatív szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén egy nyilvános rendezvényen puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, aki nem értett egyet Charlie Kirk konzervatív és vallásos nézeteivel.

Charlie Kirknek Donald Trump elnök posztumusz az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, az Elnöki Szabadság Érmet adományozta. Az elismerést kedden a Fehér Házban rendezett ceremónián vette át Erika Kirk, a kitüntetett özvegye.

Charlie Kirk kedden lett volna 32 éves.

