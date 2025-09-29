ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.35
usd:
333.7
bux:
99257.44
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Santiago Abascalnak, a spanyol ellenzéki Vox párt elnökének (j) és Charlie Kirknek, a néhány nappal korábban meggyilkolt amerikai konzervatív véleményformálónak a képe a kivetítőkön, amint a résztvevők megemlékeznek Kirkről a Vox által szervezett Europa Viva 25 című madridi nemzetközi politikai nagygyűlésen beszél 2025. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/J. J. Guillen

Charlie Kirk mozgalma nő, a szakadék mélyül

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államokban hetek óta Charlie Kirk jobboldali aktivista meggyilkolásának következményei határozzák meg a politikai közéletet. A 31 éves korában lelőtt Kirk mozgalma nemhogy szétesne, hanem tovább erősödik, és ezzel együtt mélyül a politikai szakadék.

Az egyik oldalon a Charlie Kirköt a gyűlölet prófétájának tartó radikális progresszívek, a másik oldalon a Kirk vallásosságát a politika alapjának tekintő feltétlen hívei; bár özvegye megbocsátott feltételezett gyilkosának, az országban csak tovább nőtt a megosztottság. Ezt tapasztalta a brit Sky News riportere, aki emberekkel beszélgetett több, Kirk által ihletett gyűlésen, és a másik oldal híveivel is szót váltott.

Coloradóban, az állami egyetem előadójában heves vita zajlott azon az estén, amikor eredetileg Kirk lett volna a fő attrakció. Trump-pólós fiatalok a megjelent baloldali internetes streamert, Steven Bonnellt, azaz Destiny-t vették célba, és lefasisztázták. Egy 21 éves diáklány elmondta: fegyverrel jár, mert nem érzi magát biztonságban.

Közben a közeli stadionban – keresztény rockzenével a háttérben – több mint hétezren gyűltek össze egy megemlékezésre, de a rendezvény politikai mozgósító esemény is volt. A résztvevők zöme Trump-sapkát viselt, a felszólalók a Kirk által alapított szervezet, a Turning Point USA terjeszkedéséről beszéltek. Sokakat kifejezetten Kirk keresztény hite vonz, de ez Amerikában gyakran a Bibliát szó szerint vévő kereszténységet jelenti, amihez csapódnak az úgynevezett kultúrháborús témák:

  • az abortusz,
  • a genderidentitás,
  • az iskolai imák,
  • a nacionalizmus és
  • a külpolitikában az Izrael melletti kiállás,

hasonlóan ahhoz, ahogy a másik oldalon a radikális progesszívek is eme témák köré szerveződnek.

Kirk egyik tanácsadója, Miguel Melgar szerint a mozgalom eleinte mérsékelt, sőt részben kétpárti szervezetként indult, majd egy jelentős republikánus adomány után fordult jobbra. „Sokan most Ferenc Ferdinánd merényletéhez hasonlítják Kirk meggyilkolását, egy olyan szikrát látnak benne, amely újabb háborút indíthat el a kultúrharcban” – fogalmazott.

A Kaliforniai Egyetemen is jelen van Kirk mozgalma, bár az állam a liberális gondolat egyik központja. „Nem örülök, hogy megölték, de nem is fogok imádkozni érte, mert a halálomat akarta” – magyarázta egy magát transzneműnek mondó diák.

Kirk Chicagóban nőtt fel, és egy ott megkérdezett 18 éves diáklány arról beszélt: konzervatív családban nőtt fel, de külön örült, hogy egy fiatalabb embertől is hallott visszaigazolást.

„Az emberek azt mondják, borzalmas, rasszista, homofób, mindenfób vagyok, pedig én mindenkit szeretek, mert mindenki ember” – mondta arról, hogyan reagálnak mások a politikai preferciáira.

Egy, a városban tartott vigílián az egyik Kirk-hívő elismerte: ha vákuumban nézzük egyes kijelentéseit, akkor azokat lehet intoleránsnak venni. „De szerintem Charlie-nak nem volt gyűlölet a szívében” – tette hozzá.

Az aktivista vallási alapon ítélte el a melegházasságokat és inkompatibilisnek mondta a nyugati civilizációval az iszlámot.

Egy további eseményen viszont egy nő azt mondta: választani kell, van jó és van rossz, Kirk bírálói „a sötét oldalhoz tartoznak. Nem értik Kirköt és félnek. A Sátán mindig fenyegetve érzi magát” – fogalmazott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Charlie Kirk mozgalma nő, a szakadék mélyül

egyesült államok

republikánus

kultúrharc

charlie kirk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön az újabb Covid-oltási szezon – már megvan, mikor kezdődik

Jön az újabb Covid-oltási szezon – már megvan, mikor kezdődik

A jelenlegi vírusos megbetegedések többségét a SARS-CoV-2 vírus okozza – mondta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Prevenciós és Epidemiológiai igazgatója. Hozzátette: az oltások október végétől lesznek indokoltak és elérhetők.
Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Az elektromos autók nemcsak hatékonyabban használják fel a meghajtáshoz szükséges energiát, hanem annak előállítása is egyre olcsóbb – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és -technológiai szakértő.
 

Sötét gyárak: okosabbak, mint gondolnánk

Villanyautó-válság: parkolópályára került a gyártás több üzemben

Gond van, segítséget kért a Volkswagen

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan minden kiderül a fizetésekről

Hamarosan minden kiderül a fizetésekről

Az Európai Unió új bértranszparencia-irányelve (2023/970/EU) célja, hogy csökkentse a nemek közötti bérkülönbséget és átláthatóbbá tegye a bérezési gyakorlatokat az európai munkaerőpiacon. Az ennek érdekében az uniós jogalkotó szervek által előkészített törvényt 2026. június 7-ig kell ratifikálniuk a tagállamoknak nemzeti jogrendjükbe. A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de a HR szolgáltatások területén évek óta piacvezető Prohuman szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb információkat, amelyeket az uniós irányelvről tudni lehet jelenleg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől sok magyar fellélegezhet: megvan a bombabiztos vészterv egy giga-áramszünet idejére?

Ettől sok magyar fellélegezhet: megvan a bombabiztos vészterv egy giga-áramszünet idejére?

Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Netanyahu hold news conference after talks over Gaza peace plan

Trump and Netanyahu hold news conference after talks over Gaza peace plan

It is the Israeli PM's fourth visit to the White House since Trump returned to office in January.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 19:25
F–16-osokra és szuperdrónokra fordítja forrásait most Szlovákia
2025. szeptember 29. 13:30
Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz
×
×
×
×