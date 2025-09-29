Charlie Kirk mozgalma nő, a szakadék mélyül

Az egyik oldalon a Charlie Kirköt a gyűlölet prófétájának tartó radikális progresszívek, a másik oldalon a Kirk vallásosságát a politika alapjának tekintő feltétlen hívei; bár özvegye megbocsátott feltételezett gyilkosának, az országban csak tovább nőtt a megosztottság. Ezt tapasztalta a brit Sky News riportere, aki emberekkel beszélgetett több, Kirk által ihletett gyűlésen, és a másik oldal híveivel is szót váltott.

Coloradóban, az állami egyetem előadójában heves vita zajlott azon az estén, amikor eredetileg Kirk lett volna a fő attrakció. Trump-pólós fiatalok a megjelent baloldali internetes streamert, Steven Bonnellt, azaz Destiny-t vették célba, és lefasisztázták. Egy 21 éves diáklány elmondta: fegyverrel jár, mert nem érzi magát biztonságban.

Közben a közeli stadionban – keresztény rockzenével a háttérben – több mint hétezren gyűltek össze egy megemlékezésre, de a rendezvény politikai mozgósító esemény is volt. A résztvevők zöme Trump-sapkát viselt, a felszólalók a Kirk által alapított szervezet, a Turning Point USA terjeszkedéséről beszéltek. Sokakat kifejezetten Kirk keresztény hite vonz, de ez Amerikában gyakran a Bibliát szó szerint vévő kereszténységet jelenti, amihez csapódnak az úgynevezett kultúrháborús témák:

az abortusz,

a genderidentitás,

az iskolai imák,

a nacionalizmus és

a külpolitikában az Izrael melletti kiállás,

hasonlóan ahhoz, ahogy a másik oldalon a radikális progesszívek is eme témák köré szerveződnek.

Kirk egyik tanácsadója, Miguel Melgar szerint a mozgalom eleinte mérsékelt, sőt részben kétpárti szervezetként indult, majd egy jelentős republikánus adomány után fordult jobbra. „Sokan most Ferenc Ferdinánd merényletéhez hasonlítják Kirk meggyilkolását, egy olyan szikrát látnak benne, amely újabb háborút indíthat el a kultúrharcban” – fogalmazott.

A Kaliforniai Egyetemen is jelen van Kirk mozgalma, bár az állam a liberális gondolat egyik központja. „Nem örülök, hogy megölték, de nem is fogok imádkozni érte, mert a halálomat akarta” – magyarázta egy magát transzneműnek mondó diák.

Kirk Chicagóban nőtt fel, és egy ott megkérdezett 18 éves diáklány arról beszélt: konzervatív családban nőtt fel, de külön örült, hogy egy fiatalabb embertől is hallott visszaigazolást.

„Az emberek azt mondják, borzalmas, rasszista, homofób, mindenfób vagyok, pedig én mindenkit szeretek, mert mindenki ember” – mondta arról, hogyan reagálnak mások a politikai preferciáira.

Egy, a városban tartott vigílián az egyik Kirk-hívő elismerte: ha vákuumban nézzük egyes kijelentéseit, akkor azokat lehet intoleránsnak venni. „De szerintem Charlie-nak nem volt gyűlölet a szívében” – tette hozzá.

Az aktivista vallási alapon ítélte el a melegházasságokat és inkompatibilisnek mondta a nyugati civilizációval az iszlámot.

Egy további eseményen viszont egy nő azt mondta: választani kell, van jó és van rossz, Kirk bírálói „a sötét oldalhoz tartoznak. Nem értik Kirköt és félnek. A Sátán mindig fenyegetve érzi magát” – fogalmazott.