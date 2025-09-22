ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. szeptember 2-án bejelenti, hogy az amerikai űrhaderő parancsnokságát átköltözteti Colorado államból az alabamai Huntsville-be.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump megdöbbentően éles dolgokat is mondott Charlie Kirk búcsúztatásán

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államokban Donald Trump amerikai elnök is részt vett Charlie Kirk búcsúztatásán, ahol hevesen bírálta politikai ellenfeleit. Ő és mások is vallásos utalásokkal emlékeztek a meggyilkolt jobboldali aktivistára. Felesége közben azt mondta: megbocsát a gyilkossággal gyanúsított fiatalnak.

Charlie Kirk búcsúztatását az arizonai Glendale városának State Farm stadionjában rendezték meg. A több tízezer, nemzeti színekbe öltözött ember előtt tartott rendezvényen Donald Trump amerikai elnök is megjelent, „az amerikai szabadság mártírjának” nevezte Kirköt, és azt ígérte, hogy „folytatja a munkáját”.

Trump felszólalásában politikai ellenfeleit hibáztatta, amikor közölte: „az erőszakért nagyobb részben a baloldal a felelős”. Hozzátette: Kirk „nem gyűlölte az ellenfeleit... ebben nem értünk egyet, mert

én gyűlölöm az ellenfeleimet”.

Az eseményt Kirk Fordulópont USA nevű ifjúsági szervezete rendezte meg, és Kirk felesége, Erika, immár a mozgalom új vezetője, akit korábban Trump a színpadra invitált és átölelt, érzelmes beszédben búcsúzott a férjétől.

Egy ponton az ég felé fordulva azt mondta, hogy „szeretlek", majd arról beszélt a tömegnek, hogy Charlie túl korán halt meg, de készen állt.

„Hiányérzet nélkül hagyta el a világot, mert minden nap 100 százalékig megtette, amit tudott."

Az özvegy elmondta, megbocsát a Kirk meggyilkolásával vádolt 22 éves Tyler Robinsonnak, és a Bibliára utalva felidézte a megfeszített Jézus szavait, aki szintén megbocsátásra szólította fel a híveit.

Egyes, a szertartáson megjelent konzervatív vezetők harcias hangnemben szólítottak fel Kirk munkájának továbbvitelére.

„Fel sem fogjátok, milyen sárkányt ébresztettetek fel"

- mondta Steven Miller elnöki tanácsadó, aki azt is közölte, „minden egyes nap a szívünkben fogjuk hordozni Charliet és Erikát, és még keményebben fogunk harcolni amiatt, amit tettetek velünk".

Az eseményen felszólalt J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügy- és Pete Hegseth védelmi miniszter.

„Az egész kormányzat itt van, nemcsak azért, mert barátként szerettük Charlie-t, hanem azért is, mert nélküle nem lehetnénk itt" - ismerte el Kirknek a Trump-Vance elnökválasztási kampányban játszott szerepét az alelnök.

A Kirk ellen elkövetett merénylet tovább fokozta a politikai megosztottságot az Egyesült Államokban. Egyes baloldali érzelműek ünnepelve fogadták meggyilkolásának a hírét, míg mások nem ítélték el, hanem logikus fejleménynek állították be azt. Az ABC tévé pedig felfüggesztette az ország egyik legnépszerűbb talkshow-házigazdáját, Jimmy Kimmelt, aki egy monológjában arra utalt, hogy esetleg Trump mozgalmának szimpatizánsai állhattak a gyilkosság mögött.

Donald Trump megdöbbentően éles dolgokat is mondott Charlie Kirk búcsúztatásán

donald trump

temetés

charlie kirk




 
