"Behozhatatlan előnnyel" vezet Andrej Babis a cseh választások végeztével

Délután 2-kor lezárták a szavazóhelyiségeket a cseh képviselő-választás végén.

A Hír TV választási tudósítója arról számolt be kora este, hogy a szavazatok szűk 92 százalékos feldolgozottságánál az ANO párt behozhatatlan előnyre tett szert, a voksok csaknem 36 százalékát megszerezve, 600 ezer szavazatos előnyre szert téve Petr Fiala koalíciójával szemben.

Úgy tudni, 100 százalékos feldolgozottságnál legalább 35 százalékos ANO-eredménynél a párt nem keres koalíciós partnert - erre jelöltek voltak korábban: kereszténydemokraták, "motoros párt", SPD - a kormányalakításhoz, hanem egyedül irányítanák majd Csehországot.

Az ANO párt egyik vezető tisztségviselője a Hír TV tudósítójának elmondta, az ANO hatalomra kerülésével megerősödhet a V4 együttműködés, és erről az oldalról sok dicséret éri Orbán Viktor politikáját.

Az este folyamán az eredményváróra érkezik majd Andrej Babis pártelnök is.

Frissítés A szavazatok 99 százalékának összeszámolása után 34,75 százalékon áll a milliárdos pártja. Az eddig kormányzó Spolu 23,21 százalékot szerzett. Prágát leszámítva az összes csehországi régióban nyert Babis pártja.

Hétfő este az InfoRádió Aréna című műsora a csehországi választásokkal foglalkozik 18 órától.