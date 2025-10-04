ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis cseh miniszterelnök, a kormányzó centrista ANO mozgalom vezetője beszél a párt prágai központjában 2021. október 9-én. A jobboldali hárompárti Spolu koalíció nyerte az október 9-én zárult képviselőházi választást Csehországban a szavazatok 27,62 százalékával. A második helyen az ANO végzett 27,28 százalékkal.
Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek

"Behozhatatlan előnnyel" vezet Andrej Babis a cseh választások végeztével

Infostart

Az ANO nem keres koalíciós partnert, ha 100 százalékos feldolgozottságnál legalább 35 százaléka lesz - jelezte a párt eredményváróján egy vezető tisztségviselő újságírók előtt.

Délután 2-kor lezárták a szavazóhelyiségeket a cseh képviselő-választás végén.

A Hír TV választási tudósítója arról számolt be kora este, hogy a szavazatok szűk 92 százalékos feldolgozottságánál az ANO párt behozhatatlan előnyre tett szert, a voksok csaknem 36 százalékát megszerezve, 600 ezer szavazatos előnyre szert téve Petr Fiala koalíciójával szemben.

Úgy tudni, 100 százalékos feldolgozottságnál legalább 35 százalékos ANO-eredménynél a párt nem keres koalíciós partnert - erre jelöltek voltak korábban: kereszténydemokraták, "motoros párt", SPD - a kormányalakításhoz, hanem egyedül irányítanák majd Csehországot.

Az ANO párt egyik vezető tisztségviselője a Hír TV tudósítójának elmondta, az ANO hatalomra kerülésével megerősödhet a V4 együttműködés, és erről az oldalról sok dicséret éri Orbán Viktor politikáját.

Az este folyamán az eredményváróra érkezik majd Andrej Babis pártelnök is.

Hétfő este az InfoRádió Aréna című műsora a csehországi választásokkal foglalkozik 18 órától.

