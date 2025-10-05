ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke voksolni érkezik egy ostravai szavazóhelyiségbe 2025. október 3-án. Csehországban október 3-án és 4-én tartanak parlamenti választásokat.
Nyitókép: Petr David Josek

Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután vasárnap a prágai Hradzsinban egyenként találkozott a hétvégi képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével.

Az államfő szerint még idő előtti a következtetések levonása, mert folytatja a konzultációkat, és hétfőn további pártvezetőkkel fog tárgyalni. „A cél a helyzetfelmérés, illetve a pártok prioritásainak megismerése” – mondta Petr Pavel újságíróknak. „Kormányalakítási megbízatásról csak azután érdemes beszélni, hogy kirajzolódnak a lehetséges kabinet körvonalai” – jegyezte meg Pavel.

Andrej Babis, a választásokat 34 százalékos támogatással megnyerő Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke elsőként találkozott az államfővel. Megerősítette, hogy ANO-nak ő a hivatalos kormányfőjelöltje, aki a kormányalakítási tárgyalásokat is vezetni fogja – erről a mozgalom elnöksége szombaton éjjel döntött –, de kormányalakítási megbízatást az államfőtől még nem kapott.

„Áttekintettük a választások eredményét, és Csehország NATO-val, valamint az Európai Unióval összefüggő képét külföldön, mert folyamatosan negatív információk terjednek.

Nem tartom ezt igazságosnak, mert már voltam kormányfő, és a mi külpolitikai irányultságunk világos volt”

– fejtette ki újságírók előtt Andrej Babis.

A képviselőházba bejutott hat tömörülés közül a Spolu (Együtt) hárompárti kormánykoalíció, a STAN, és a Kalózpárt egyaránt közölték, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni Andrej Babissal.

A 200 tagú alsóházban 80 mandátumot szerzett ANO mozgalom számára így lehetséges partnerként maradt a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint az Autósok párt, amelyek 15, illetve 13 mandátumot szereztek. A három párt együttesen 108 mandátummal rendelkezne.

A három politikai erő vezetőinek első, informális találkozójára már szombaton késő éjjel sor került, de erről mindhárman azt mondták, hogy csak ismerkedő megbeszélésről volt szó.

Alena Schillerová, az ANO alelnöke vasárnap megerősítette, hogy a mozgalom egyszínű kormányban gondolkodik, amelyet a két párt kívülről támogathatna, ezért első körben erről szeretne tárgyalni az SPD-vel és az Autósokkal. „A koalíciós kormány csak azután jön számításba” – jelentette ki a volt pénzügyminiszter. „A legfontosabb a program. Programunk prioritásaiból nem engedünk” – szögezte le Schillerová.

Vasárnap az SPD és az Autósok is közölték: koalíciós kormányban gondolkodnak és miniszteri posztokat szeretnének.

Tomio Okamura, az SPD elnöke a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízióban leszögezte: az SPD koalíciós kormányt szeretne, a miniszteri posztokra azonban nem parlamenti képviselőket, hanem szakértőket jelöltetne. „Megvannak a megfelelő embereink” – tette hozzá.

„Pártunk aktív tagja akar lenni az új kormánykoalíciónak” – jelentette ki Boris Stastny, az Autósok prágai szervezetének vezetője, jövőbeni új parlamenti képviselő a televízióban. Azt mondta, hogy az Autósok (Motoristé sobe), amely három éve alakult és most első ízben jutott be a parlamentbe, „konzervatív, jobboldali és Nyugat-barát párt”.

Az államfő a vasárnapi találkozók után bejelentette: az új képviselőház alakuló ülését november elejére tervezi, hogy a pártoknak időt adjon a kölcsönös tárgyalásokra. A hatályos törvény szerint az alakuló ülést legkésőbb egy hónappal a választások utáni időpontra kell összehívni.

Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután vasárnap a prágai Hradzsinban egyenként találkozott a hétvégi képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével.
 

