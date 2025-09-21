ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. április 4-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Benjamin Netanjahu mindenkit lehűtött

Infostart / MTI

"Nem fog létrejönni palesztin állam" - mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök héber nyelvű videoüzenetben, amelyben reagált a palesztin állam Ausztrália, Kanada és az Egyesült Királyság általi elismerésének bejelentésére vasárnap.

"Világos üzenetem van azoknak a vezetőknek, akik a borzalmas október 7-i mészárlás után elismerik a palesztin államot: óriási jutalmat adnak a terrornak. És van egy további üzenetem az Önök számára: nem fog megtörténni. Nem jön létre palesztin állam a Jordán folyótól nyugatra" - jelentette ki Netanjahu.

"Évek óta megakadályoztam ezen terrorállam létrehozását a hatalmas bel- és külföldi nyomás ellenére. Ezt elszántsággal és diplomáciai bölcsességgel tettük. Sőt, megdupláztuk a zsidó települések számát Júdeában és Szamáriában - és továbbra is ezen az úton haladunk" - tette hozzá az izraeli kormányfő.

"A legutóbbi kísérletre, hogy a területünk közepére egy terrorállamot kényszerítsenek, az Egyesült Államokból való visszatérésem után adunk választ. Várjanak!"- zárta szavait az izraeli miniszterelnök, aki rövidesen New Yorkba utazik az ENSZ közgyűlésére.

