ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.06
usd:
330.3
bux:
99125.4
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mixed Palestine and Israel flag, three dimensional render, illustration
Nyitókép: daboost / Getty Images

Újabb ország ismeri el a palesztin államot

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Málta hivatalosan is elismeri a palesztin államot a hétfőn New Yorkban tartandó ENSZ Közgyűlésen.

Robert Abela máltai miniszterelnök a hét végén már közzétett egy bejegyzést a Facebookon, ahol egy, a Gázai övezetbe eljuttatott máltai élelmiszersegéllyel kapcsolatban azt közölte, a szállítmányt „Málta a palesztin állam elismerésének előestéjén” küldte a térségbe.

A kormányfő történelminek nevezte a lépést, és hozzátette: Valletta továbbra is elkötelezett a régió békéje mellett.

Vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália jelentette be, hogy – a kétállami megoldás előmozdítása érdekében –, elismeri a palesztin államot, Franciaország és több más állam pedig várhatóan szintén hétfőn tesz hasonló bejelentést.

Málta régóta támogatja a palesztin államiságra irányuló törekvéseket, miközben Izraellel is diplomáciai kapcsolatokat tart fenn.

A néhai palesztin vezető, Jasszer Arafat özvegye, Szuha is élt egy ideig a szigeten.

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő szerint nem lesz palesztin állam, és ezek a lépések nem a békét segítik elő, hanem jutalmazzák a terrorizmust.

Kezdőlap    Külföld    Újabb ország ismeri el a palesztin államot

izrael

málta

palesztin állam

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: az uniót háborús célokra nem használhatjuk

Orbán Viktor: az uniót háborús célokra nem használhatjuk

A kormányfő beszéde nyitotta meg a napirend előtti felszólalások sorát az Országház őszi munkájának üléstermi kezdetén. Úgy látja, Ukrajna uniós tagsága befizetővé tenné Magyarországot, miközben az EU a végelgyengülés jeleit mutatja, és nem érdemes várni a kétséges ütemezésű brüsszeli gazdaságpolitikára.
Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Az aszály miatt nem túl sok kukorica terem idén Magyarországon. A gazdáknak egyes magyar régiókban már azon kell gondolkodniuk, hogy mit vessenek el, ami bírja a hőséget és a vízhiányt – még a cirok is szóba jöhet. A kormány szerint a várható termés mennyisége éppen fedezi az igényt, mégis szükség lesz importra.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új logisztikai park épül Magyarországon, elektromos kamiontöltő is lesz benne

Új logisztikai park épül Magyarországon, elektromos kamiontöltő is lesz benne

Az osztrák-magyar-szlovák hármashatár mellett, Mosonmagyaróváron fejleszt logisztikai központot a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztőjének magyar leánya. A terület 70 százalékát már az építkezés megkezdése előtt bérbeadták, a projekt részeként hazánkban az elsők között építenek fel elektromoskamion-parkolót és töltőállomást - közölte a Panattoni Hungary.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nem fog örülni Putyin

Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nem fog örülni Putyin

A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, with Israel accusing the nations of giving a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 12:11
Elképesztő szinten a drónháború, az oroszok több mint százat lőttek le egy nap
2025. szeptember 22. 11:26
„Vegyétek magatokhoz a fegyvereiteket” – óriási a készültség zsidó újévkor Izraelben
×
×
×
×