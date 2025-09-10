ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Csalódottan reagált Donald Trump a lengyelek elleni orosz dróntámadásra

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai elnök a Truth közösségi médiában mindössze két rövid mondatot írt a történtekkel kapcsolatban.

Donald Trump Lengyelországról szóló bejegyzése a Truth Socialban nagyon rövid volt – de egyértelműen jelezte az Oroszországgal és Vlagyimir Putyinnal szembeni növekvő kiábrándultságot – értelmezte az elnök szavait a BBC.

Az elnök rövid, kissé talányos üzenete így szól: „Mi van Oroszországgal, hogy megsértette Lengyelország légterét? Halljam!”

A brit hírszolgáltató emlékeztet rá: alig néhány hete a Fehér Ház még politikai győzelemként ünnepelte az alaszkai Trump-Putyin találkozót. Főleg, hogy előtte komoly aggodalmakat keltetettek Washingtonban az Ukrajna ellen egyre fokozódó orosz támadások. Aztán kiderült, hogy az amerikai elnök békéltetési kísérletei kudarcot vallottak, és a háború vége semmivel sincs közelebb mint az alaszkai találkozó előtt volt.

Ennek hatására Donald Trump újból szigorú intézkedésekkel fenyegette meg Moszkvát és közölte: hajlandó újabb, Oroszországgal szembeni büntetőintézkedéseket hozni. A BBC szerint az USA szövetségesei és Ukrajna most azt várják, vajon a lengyelországi események után Donald Trump tényleg bekeményít-e Vlagyimir Putyinnal szemben?

Kezdőlap    Külföld    Csalódottan reagált Donald Trump a lengyelek elleni orosz dróntámadásra

lengyelország

donald trump

vlagyimir putyin

Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
