Csalódottan reagált Donald Trump a lengyelek elleni orosz dróntámadásra

Donald Trump Lengyelországról szóló bejegyzése a Truth Socialban nagyon rövid volt – de egyértelműen jelezte az Oroszországgal és Vlagyimir Putyinnal szembeni növekvő kiábrándultságot – értelmezte az elnök szavait a BBC.

Az elnök rövid, kissé talányos üzenete így szól: „Mi van Oroszországgal, hogy megsértette Lengyelország légterét? Halljam!”

A brit hírszolgáltató emlékeztet rá: alig néhány hete a Fehér Ház még politikai győzelemként ünnepelte az alaszkai Trump-Putyin találkozót. Főleg, hogy előtte komoly aggodalmakat keltetettek Washingtonban az Ukrajna ellen egyre fokozódó orosz támadások. Aztán kiderült, hogy az amerikai elnök békéltetési kísérletei kudarcot vallottak, és a háború vége semmivel sincs közelebb mint az alaszkai találkozó előtt volt.

Ennek hatására Donald Trump újból szigorú intézkedésekkel fenyegette meg Moszkvát és közölte: hajlandó újabb, Oroszországgal szembeni büntetőintézkedéseket hozni. A BBC szerint az USA szövetségesei és Ukrajna most azt várják, vajon a lengyelországi események után Donald Trump tényleg bekeményít-e Vlagyimir Putyinnal szemben?