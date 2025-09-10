ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.03
usd:
335.69
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. Hajnalban több orosz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben. Lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét kelet felől.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a légierő parancsnokának új jelentésének meghallgatása után közölte, hogy mintegy két tucat orosz drón hatolhatott be Lengyelország légterébe kedd éjjel és szerda hajnalban.

Az elnök a Telegram-csatornáján hozzátette, az ukrán hadsereg a megfelelő csatornákon keresztül már éjszaka tájékoztatta a lengyel felet az orosz drónok mozgásáról. "Kijevi idő szerint körülbelül 00:50-kor rögzítették az első esetet, amikor egy orosz drón átlépte az ukrán-lengyel államhatárt" - közölte. Szavai szerint legalább két orosz drón, amely éjszaka repült be Lengyelország területére, Fehéroroszország légterét használta.

"Összességében több tucat orosz drón haladt végig Ukrajna és Fehéroroszország határánál, valamint Nyugat-Ukrajna területein, miközben ukrajnai és feltehetően lengyelországi célpontok felé közeledett.

Az orosz drónok száma, amelyek átlépték a lengyel határt és jelentősen behatoltak Lengyelország területére, nagyobb lehet a korábban közöltnél.

A frissített adatok szerint az éjszaka folyamán összesen mintegy két tucat orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe." - írta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy az ukrán légvédelmi erők több mint 380 különböző típusú orosz drónt semmisítettek meg, amelyek közül legalább 250 iráni gyártmányú, Sahíd kamikaze drón volt. Rámutatott, hogy a drónok típusáról pontos információ a roncsok elemzése után lehet majd rendelkezésre.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz (RNBO) tartozó Dezinformáció Elleni Küzdelem Központja (CPD) a Telegramon kiadott közleményében azt írta: az orosz propaganda megpróbálja elhárítani magáról a felelősséget az orosz drónok Lengyelország területére való berepüléséért, és a felelősséget Ukrajnára hárítani. A központ szerint a dezinformációs kampányban olyan üzeneteket terjesztenek, amelyek szerint ez az incidens "Ukrajna és egyes európai elitcsoportok tudatos provokációja", amelynek célja, hogy a NATO-t közvetlen konfrontációba sodorják Oroszországgal.

Kezdőlap    Külföld    Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

oroszország

lengyelország

ukrajna

drón

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció - vészjóslót mondott a német külügyminiszter

"Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció" - vészjóslót mondott a német külügyminiszter
Elítélte a német kormány szerdán, hogy katonai drónokkal megsértették a lengyel légteret.
 

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eljött a vadbalesetek szezonja, a károk jó részét az autósok fizetik

Eljött a vadbalesetek szezonja, a károk jó részét az autósok fizetik

Az elmúlt hetekben ismét megnőtt a vadbalesetekről beszámoló hírek száma, ami összefügésben áll az állatok párzási időszakban megváltozó viselkedésével. A károk megelőzése érdekében ebben az időszakban mindenképpen indokolt a fokozott elővigyázatosság. A bekövetkező vadbalesetek kárainak megtérítésében pedig a teljes körű casco, illetve a vadkárra kötött kiegészítő biztosítás segítheti a pórul járt autósokat – figyelmeztetett a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztőt nyilatkozott Kylian Mbappé: &quot;a gyerekemnek sose mondanám, hogy focizni kezdjen...&quot;

Elképesztőt nyilatkozott Kylian Mbappé: &quot;a gyerekemnek sose mondanám, hogy focizni kezdjen...&quot;

Kylian Mbappé őszintén beszélt a labdarúgás árnyoldalairól, kijelentve, hogy ha nem lenne szenvedélye a sport iránt, már régen megundorodott volna a futball világától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

Meanwhile, Polish Prime Minister Donald Tusk warns his country is at its closest to open conflict since World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 19:04
Donald Trump halált kér
2025. szeptember 10. 18:51
"Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció" - vészjóslót mondott a német külügyminiszter
×
×
×
×