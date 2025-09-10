Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Az elnök a Telegram-csatornáján hozzátette, az ukrán hadsereg a megfelelő csatornákon keresztül már éjszaka tájékoztatta a lengyel felet az orosz drónok mozgásáról. "Kijevi idő szerint körülbelül 00:50-kor rögzítették az első esetet, amikor egy orosz drón átlépte az ukrán-lengyel államhatárt" - közölte. Szavai szerint legalább két orosz drón, amely éjszaka repült be Lengyelország területére, Fehéroroszország légterét használta.

"Összességében több tucat orosz drón haladt végig Ukrajna és Fehéroroszország határánál, valamint Nyugat-Ukrajna területein, miközben ukrajnai és feltehetően lengyelországi célpontok felé közeledett.

Az orosz drónok száma, amelyek átlépték a lengyel határt és jelentősen behatoltak Lengyelország területére, nagyobb lehet a korábban közöltnél.

A frissített adatok szerint az éjszaka folyamán összesen mintegy két tucat orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe." - írta Zelenszkij.

???? - POLOGNE / RUSSIE



?Nouveau drone Russe Gerbera découvert près de Wohyń en Pologne, à ~ 60 km de la frontière. pic.twitter.com/zRIlqhV6SB — NEXUS (@nexus_osint) September 10, 2025

Hozzátette, hogy az ukrán légvédelmi erők több mint 380 különböző típusú orosz drónt semmisítettek meg, amelyek közül legalább 250 iráni gyártmányú, Sahíd kamikaze drón volt. Rámutatott, hogy a drónok típusáról pontos információ a roncsok elemzése után lehet majd rendelkezésre.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz (RNBO) tartozó Dezinformáció Elleni Küzdelem Központja (CPD) a Telegramon kiadott közleményében azt írta: az orosz propaganda megpróbálja elhárítani magáról a felelősséget az orosz drónok Lengyelország területére való berepüléséért, és a felelősséget Ukrajnára hárítani. A központ szerint a dezinformációs kampányban olyan üzeneteket terjesztenek, amelyek szerint ez az incidens "Ukrajna és egyes európai elitcsoportok tudatos provokációja", amelynek célja, hogy a NATO-t közvetlen konfrontációba sodorják Oroszországgal.