Három balesetet okozott a buszszerelő és főnöke a pocsék javítással

Jogerősen pénzbüntetést kapott az a két zalaegerszegi szerelő, aki szakszerűtlenül javított meg egy autóbuszt, annak elfolyt olaja pedig több súlyos balesetet is előidézett – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. A két férfi egy zalaegerszegi telephelyen dolgozott a járműkarbantartási csoport tagjaként.

A másodrendű vádlott volt a főnök, az ő beosztottja volt a karosszérialakatos elsőrendű vádlott.

2024 augusztusában

egy autóbusz sebességváltójának olajfolyása miatt a főnök a sebességváltóház zárófedelének kiszerelés nélküli hegesztését adta ki feladatul a munkatársának.

Az elsőrendű vádlott többször felhívta a csoportvezető figyelmét, hogy a szakszerű javítást csak az alkatrész kiszerelése után történő megfelelő tisztítás és zsírtalanítás után lehetne végezni, de a főnök ragaszkodott ahhoz, hogy a megrepedt alkatrészt a járműből való kiszerelése nélkül hegesszék meg. Az elsőrendű vádlott ennek megfelelően végezte el a feladatot.

A munka befejezése után az elvégzett szakmai ellenőrzéseken a javítás szakszerűtlenségét már nem lehetett megállapítani.

A busz néhány héttel később helyijáratként közlekedett Zalaegerszegen, amikor

a hibás javítás miatt a jármű sebességváltó-házából szivárogni, majd folyni kezdett az olaj.

Az úttestre került nagyobb mennyiségű olaj esővízzel keveredett, és erősen csúszós felületet képzett a lejtős szakaszon, de ezt sem a buszvezető, sem az arra haladók nem érzékelték az időjárási és látási viszonyok miatt.

Az olajfolyást követően fél óra alatt három baleset történt ezen a szennyezett útszakaszon, ezekben két ember nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett,

a gépjárművekben pedig anyagi kár keletkezett.

A Zalaegerszegi Járásbíróság a vádlottakkal szemben jogerős büntetővégzést hozott, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondva ki őket bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat 210 ezer, a másodrendűt 540 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

(Nyitóképünk illusztráció)