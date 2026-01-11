ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap
Vörösbegy (Erithacus rubecula) a Pest Vármegyei Csobánka közelében 2026. január 6-án.
Nyitókép: Kovács Attila

Extrém hideg lesz hajnalban

Infostart / MTI

Extrém hideg lehet hétfő reggel az ország több pontján, nagy területen csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet - derül ki a HungaroMet Zrt. vasárnapi veszélyjelzéséből.

Az éjszaka első felétől főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, míg reggelre jellemzően az Alföld délkeleti tájain és az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet mínusz 15 fok alá a hőmérséklet. Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre mínusz 20 fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű. Hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti területeken csökkenhet mínusz 15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat hétfőre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki extrém hideg miatt Zala és Somogy vármegyére, ezekben a vármegyékben

mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva hétfőre a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Baranya vármegyére, továbbá Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyére, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet hétfőn.

időjárás

fagy

hideg

