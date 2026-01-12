Jól jött a fagy a konyhakerteknek

A szakemberek szerint a fagy az egyik leghatékonyabb talajlazító eszköz, különösen a kötöttebb, agyagos talajok esetében. Ez az úgynevezett fagy aprító hatása: amikor a talajban lévő víz megfagy, térfogata kitágul, és fizikailag repeszti szét a kemény rögöket. Az eredmény tavasszal egy porhanyós, „aprómorzsás” talajszerkezet lesz, amely ideális magágyat biztosít a veteménynek - írja a magyarmezogazdasag.hu.

A fagy elvégzi a természetes növényvédelmet és kártevőirtást is. Így a talaj felső rétegeiben áttelelni próbáló pajorok, drótférgek, poloskák és a spanyol meztelencsigák petéi a tartós hideg hatására tömegesen pusztulnak el. A talajban lakó gombák és baktériumok állománya is megritkul, így tavasszal a betegségek lassabban és kisebb eséllyel indulnak fejlődésnek. A fagy elpusztítja a korán csírázó vagy sekélyen gyökerező gyomokat, valamint a felszín közeli gyommagvak egy részét is hatástalanítja.

Hogyan segíthetjük a téli folyamatokat?

A kertészek néhány egyszerű lépéssel fokozhatják a fagy jótékony hatását. Ha még az ősszel vagy a fagyok beállta előtt felástuk a kertet, fontos, hogy ne munkáljuk el a földet. A nagy hantok és rögök között a hideg nagyobb felületen és mélyebbre tud hatolni. A gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem) helyét különösen érdemes felásni, mert a tömörödött, nem forgatott talajban a gyökerek elágazhatnak, ami rontja a minőségüket.

A hó is értékes szövetséges: kiváló hőszigetelő a fagyérzékeny évelők (rozmaring, levendula) számára, olvadáskor pedig fokozatosan tölti fel a talaj mélyebb rétegeit nedvességgel. Érdemes a kerti utakról letakarított havat az üres ágyásokra hordani.

Védelem a gyümölcsösben

A január ideális időszak a gyümölcsfák törzsének ellenőrzésére is. A fehér mészfestés nem csupán esztétikai kérdés: a mész visszaveri a nappali napsütést, megakadályozva, hogy a törzs túlságosan felmelegedjen. Ezzel elkerülhető a nappali meleg és az éjszakai fagy közötti nagy hőingadozás okozta feszültség, amely súlyos fagyrepedéseket idézhetne elő a kérgen. A meszelés előtt elvégzett gyökérkefés tisztítás ráadásul a kéreg repedéseiben megbújó rovarokat is segít eltávolítani.