Kubai elnök Donald Trumpnak: készek vagyunk az utolsó csepp vérünkig védekezni

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök a hét végén az Egyesült Államokkal való megegyezésre szólította fel Kubát, miután az elveszítette legnagyobb támogatójaként Venezuelát. Emlékeztetett arra, hogy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására az év elején indított amerikai katonai akció során számos kubai halt meg, aki az államfő biztonságáért volt felelős. Az amerikai elnök hozzátette, hogy Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre, mert „most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni”.

Miguel Díaz-Canel kubai államfő a mikroblogján reagált Donald Trump kijelentéseire. Mint fogalmazott, Kuba már 66 éve szenvedi el az Egyesült Államok támadásait. „Kuba szabad, független és szuverén ország. Senki sem diktálhatja nekünk, hogy mit kell tennünk.

Kuba nem támad másra, hanem őt támadja az Egyesült Államok már 66 éve. Kuba nem fenyeget, kész és hajlandó utolsó csepp véréig védekezni”

– figyelmeztetett Miguel Díaz-Canel.

A kubai elnök hangsúlyozta: Washingtonnak nincs erkölcsi joga bármiben is kérdőre vonni Havannát, mert szerinte éppen az amerikai vezetés „vált mindent üzletté, ideértve az emberéleteket is”. Miguel Díaz-Canel szerint azok, akik most „hisztérikusan támadják” az országukat, „dühös haraggal reagálnak” a kubai nép azon szuverén döntésére, hogy a saját politikai modelljét választja.

„Azoknak, akik a forradalmat okolják a súlyos gazdasági nehézségekért, amelyeket átélünk, szégyellniük kellene magukat, mert tudják és elismerik, hogy ez a drákói, fojtogató nyomás eredménye, amelyet az Egyesült Államok már hat évtizede gyakorol ránk, és amelynek szigorításával fenyeget” – tette hozzá a kubai államfő.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter pedig az X-en vasárnap azt írta: Havanna sosem kapott pénzügyi vagy természetbeni kompenzációt más országoknak nyújtott biztonsági szolgálataiért. Hozzátette, hogy a kubai vezetés nem folyamodik zsoldosokhoz, zsaroláshoz vagy a katonai kényszer politikájához más országok viszonylatában.

A kubai külügyminiszter arra reagált így, hogy Donald Trump az Egyesült Államokkal való megegyezésre szólította fel Kubát. Az amerikai elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában. „Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe biztonsági szolgálatot nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára” – fogalmazott a közösségi oldalán közzétette bejegyzésében Donald Trump.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

A kubai külügyminiszter reagálásában azt írta, hogy Kubának minden joga megvan az olajimportra olyan piacokról, amelyek készek exportálni külső beavatkozás, illetve az Egyesült Államok egyoldalú kényszerintézkedései nélkül.

Bruno Rodríguez szerint a jog és igazság Kuba oldalán áll, Washington viszont „bűnöző és féktelen hegemónként viselkedik, amely fenyegeti a békét és biztonságot nemcsak ezen a féltekén, hanem globálisan is”.