2026. január 12. hétfő Ernő
Varga Zsolt szövetségi kapitány (k) a Magyarország - Olaszország Európa-bajnoki felkészülési vízilabda-mérkõzésen a Komjádi Uszodában 2025. december 20-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Újra vízben a magyar pólóválogatott, pályán Szoboszlai, jönnek az év sportolói – sport a tévében

Infostart / MTI

Bár hétfő van, mozgalmas lesz a sportélet: kiderül, kik lesznek az Év Sportolói, a férfi pólóválogatott is játszik az Eb-n, és Szoboszlai Dominik és a Liverpool is pályára lép.

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

január 12., hétfő:

M4 Sport

12.45: Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád, csoportszakasz, Málta-Franciaország

15.15: Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád, csoportszakasz, Magyarország-Montenegró

19.30: Nemzeti Sport Gála, Operaház

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

23.00: Jégkorong, U18-as női világbajnokság, Kanada, csoportszakasz, Kanada-Magyarország

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, London Masters, 1. forduló

Spíler 1

20.40: Labdarúgás, angol FA Kupa, Liverpool-Barnsley

Spíler 2

18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Hilal - al-Nasszr

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Celta Vigo

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Cagliari

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Cremonese

vízilabda-válogatott

év sportolója

szoboszlai dominik

sport a tévében

2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
2026. január 12. 07:24
Őrült meccsen verte meg a Barcelona a Realt a Szuperkupa-döntőben
2026. január 12. 06:48
Varga Barnabás első meccsén nem vallott kudarcot az AEK Athén színeiben
