Újra vízben a magyar pólóválogatott, pályán Szoboszlai, jönnek az év sportolói – sport a tévében

Hatalmas értéknövekést tapasztalhatott tavaly, aki épp időben vett és persze épp időben adott el lakóingatlant Magyaroszágon. A Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint majdnem 29%-os lehetett 2025-ben az átlagos árnövekedés országos szinten, miután az állampapír kamatkifizetések és a nyár végi Otthon Start-bejelentés megtették hatásukat. Hogy ezek után kitarthat-e a lakásár-rali, nőnek-e a bérleti díjak, tovább pörög-e a piac és több lakást adnak-e majd át idén, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben a piac szakértőit kérdeztük: számszerű várakozásaik az alábbiakban olvashatóak.