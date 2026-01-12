Újra vízben a magyar pólóválogatott, pályán Szoboszlai, jönnek az év sportolói – sport a tévében

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
január 12., hétfő:
M4 Sport
12.45: Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád, csoportszakasz, Málta-Franciaország
15.15: Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád, csoportszakasz, Magyarország-Montenegró
19.30: Nemzeti Sport Gála, Operaház
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
23.00: Jégkorong, U18-as női világbajnokság, Kanada, csoportszakasz, Kanada-Magyarország
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, London Masters, 1. forduló
Spíler 1
20.40: Labdarúgás, angol FA Kupa, Liverpool-Barnsley
Spíler 2
18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Hilal - al-Nasszr
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Celta Vigo
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Cagliari
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Cremonese