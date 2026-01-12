Sportpályán és játszótéren erőszakoskodott egy kisfiúval a magyar szexuális ragadozó

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy játszótéren lévő kisfiúval erőszakoskodott – írja sajtóközleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a fiatal férfi ismerte a 12. életévét be nem töltött sértettet. A kisfiú 2025 márciusában egy Vác melletti település sportpályáján játszott, amikor megjelent a vádlott. A vádlott beállt focizni, melynek során a kisfiút egyszer lábon rúgta és megpofozta.

A sértett ezután a közeli büféhez, majd a sportpályához tartozó játszótérre ment, ahová követte a vádlott. A férfi a kisfiút egy mászókához hívta, ahol az elkövető letolta a nadrágját, és a gyermeket szexuálisan molesztálta. A férfi még pénzt is felajánlott, ha megteszi, amire kéri. A vádlott ezt követően a sértettet a libikóka-hajóhoz hívta, ahol szexuális cselekményre próbálta rávenni, de ez a sértett ellenállása miatt nem sikerült.

A vádlott a kisfiút fogdosta, ekkor a gyermek sírni kezdett és segítségért kiabált, mire a férfi többször arcon ütötte, majd felszólította, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.

A sértett szüleinek elmesélte a történteket, akik feljelentést tettek a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített szexuális erőszak bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint minden olyan foglalkozástól való eltiltását indítványozta, melynek során 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba.

A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról az, hogy a bíróság 10 év fegyházbüntetésre ítélje és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.