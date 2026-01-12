ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő Ernő
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Sportpályán és játszótéren erőszakoskodott egy kisfiúval a magyar szexuális ragadozó

Infostart

A férfi először beszállt focizni a gyerekek közé, majd az egyiküket bántalmazta, erőszakoskodott vele és szexuálisan zaklatta. Akár tíz év fegyházbüntetést is kaphat tettéért.

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy játszótéren lévő kisfiúval erőszakoskodott – írja sajtóközleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a fiatal férfi ismerte a 12. életévét be nem töltött sértettet. A kisfiú 2025 márciusában egy Vác melletti település sportpályáján játszott, amikor megjelent a vádlott. A vádlott beállt focizni, melynek során a kisfiút egyszer lábon rúgta és megpofozta.

A sértett ezután a közeli büféhez, majd a sportpályához tartozó játszótérre ment, ahová követte a vádlott. A férfi a kisfiút egy mászókához hívta, ahol az elkövető letolta a nadrágját, és a gyermeket szexuálisan molesztálta. A férfi még pénzt is felajánlott, ha megteszi, amire kéri. A vádlott ezt követően a sértettet a libikóka-hajóhoz hívta, ahol szexuális cselekményre próbálta rávenni, de ez a sértett ellenállása miatt nem sikerült.

A vádlott a kisfiút fogdosta, ekkor a gyermek sírni kezdett és segítségért kiabált, mire a férfi többször arcon ütötte, majd felszólította, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.

A sértett szüleinek elmesélte a történteket, akik feljelentést tettek a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített szexuális erőszak bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint minden olyan foglalkozástól való eltiltását indítványozta, melynek során 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba.

A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról az, hogy a bíróság 10 év fegyházbüntetésre ítélje és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

