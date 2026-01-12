Borzalom Jászberénynél

Egy busz és egy autó karambolozott Jászberénynél, a 32-es főút 21-es kilométerénél, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem reggel hatkor. A buszon 18, az autóban egy ember utazott.

Egy ember a baleset helyszínén meghalt, közölte a Telex érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat. A műszaki mentést a jászberényi hivatásos tűzoltók végezték.

Az M86-os autóúton két autó ütközött Beled közelében, a Szombathely felé vezető oldalon. A 126-os km-nél a forgalom a belső sávban halad.

Baleset volt Mánfa és Pécs között is, a 66-os főúton a 7-es km-nél. Két sávot lezártak, így a forgalom irányonként váltakozva halad.

A 470-es főúton, a 19-es km-nél, Békéscsaba és Békés között egy teherautó pótkocsija leszakadt, aminek három személyautó nekiütközött. Itt félpályás lezárás mellett folyik a műszaki mentés – írta az Útinform.