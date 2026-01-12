ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.64
usd:
330.78
bux:
116437.19
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Borzalom Jászberénynél

Infostart

Több baleset is történt az ország közútjain hétfő reggel.

Egy busz és egy autó karambolozott Jászberénynél, a 32-es főút 21-es kilométerénél, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem reggel hatkor. A buszon 18, az autóban egy ember utazott.

Egy ember a baleset helyszínén meghalt, közölte a Telex érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat. A műszaki mentést a jászberényi hivatásos tűzoltók végezték.

Az M86-os autóúton két autó ütközött Beled közelében, a Szombathely felé vezető oldalon. A 126-os km-nél a forgalom a belső sávban halad.

Baleset volt Mánfa és Pécs között is, a 66-os főúton a 7-es km-nél. Két sávot lezártak, így a forgalom irányonként váltakozva halad.

A 470-es főúton, a 19-es km-nél, Békéscsaba és Békés között egy teherautó pótkocsija leszakadt, aminek három személyautó nekiütközött. Itt félpályás lezárás mellett folyik a műszaki mentés – írta az Útinform.

Kezdőlap    Belföld    Borzalom Jászberénynél

baleset

közlekedés

autó

halálos baleset

busz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon
Olyan esetük is volt, hogy a mentős törte el a lábát, mert elcsúszott a jégen: kitart a sarkvidéki hideg, lefagytak az utak, és újra jön az ónos eső. Ilyenkor a mentőknek is több a munkájuk a szokásosnál – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.
 

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Mínusz 21 foknál is hidegebbet mértek Magyarországon

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Vasút: lezárás a Keleti pályaudvaron és Ferencvárosban, nagy változások kezdődtek

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internetet 4 napja letiltották. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Hétfőn az éjjeli órákban, helyi idő szerint 1 óra 30 perckor ismét dróntámadás érte az ukrán fővárost. Egy kerületben tűz ütött ki. Kijevben még most is több mint 1000 épület van fűtés nélkül a pénteken végrehajtott orosz dróntámadás miatt. A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására. A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zsiday Viktor: óriási válaszút előtt a magyar gazdaság, át kellene alakítani a 27%-os áfát

Zsiday Viktor: óriási válaszút előtt a magyar gazdaság, át kellene alakítani a 27%-os áfát

A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

The US president says Iran "wants to negotiate", adding: "I think they're tired of being beat up by the United States."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 12:17
Orbán Viktor: nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés!
2026. január 12. 11:44
Megvan az időpont: Lázár János nagy bejelentést tett az új KRESZ-ről – videó
×
×
×
×