Vasút: lezárás a Keleti pályaudvaron és Ferencvárosban, nagy változások kezdődtek

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keletiben.

„Január 12-én megkezdjük a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágány közötti peron átépítését akadálymentes magasperonná, ugyanis Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a vonatok” – közölte a Mávinform.

A Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessék el a peron akadálymentesítését, de

január 12. és február 28. között a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra.

A Keleti pályaudvar ezzel alkalmassá válik arra is, hogy a hamarosan elinduló Budapest–Belgrád vasútvonalon fogadja azokat a kínai gyártmányú, alacsonypadlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően – a platform és a fedélzet közötti lépésmagasságot kényelmesebbé tevő – ún. kimozduló lépcső nélkül gyártott, Soko (Sólyom) motorvonatokat is, amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.

Fontos, hogy január 12. és február 28. között a Ferencváros és Kelenföld szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.

A munkálatok ideje alatt a Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak, a menetrendjük ezenkívül nem módosul.

A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágánynál lévő kapuját lezárják február végéig.

Kérik az utasokat, hogy utazásukat tervezzék meg előre a MÁVPlusz applikációban és a MÁVPlusz.hu weboldalakon.

A Keleti pályaudvar fokozatos akadálymentesének egyik legfontosabb, újabb üteme a le- és felszálláshoz szükséges magasperon megépítése a 12. és 13. vágány mellett.

A mintegy 300 méter hosszú, 6 méter széles peron megemelésére most az ad lehetőséget, hogy ebben az időszakban a Déli Körvasút építése miatt átmenetileg kevesebb vonat érkezik a Keletibe.