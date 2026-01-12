ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.06
usd:
330.56
bux:
0
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Undefined flying objects in the sky. UFO.
Nyitókép: M-Production/Getty Images

Furcsa, UFO-szerű dolog jelent meg Szeged felett, itt a magyarázat – videó

Infostart

A helyiek vasárnap este lettek figyelmesek a szokatlan égi jelenségre.

Különös égi jelenségre lettek figyelmesek a szegediek vasárnap este. Többen is jelezték, hogy furcsa, mozgó fénygömböt láttak az égen – írja a szeged365.hu.

A különös, elsőre megmagyarázhatatlan objektum lassan vándorolt Szeged felett, majd hirtelen elhalványult és nyoma veszett. A beküldött képeken és videókon látszódik a csillagos ég, a havas fenyők, valamint a furcsa, izzó korong. Több forrás is arra tippelt, a Hold fénye szűrődött át a jégkristályos fátyolfelhőn, és így lett fénygömb jellege. Egyesek azt kezdték el terjeszteni, hogy UFO jelent meg Szeged felett.

A portál később szakértőktől megtudta, hogy nagy valószínűség szerint a SpaceX Falcon 9 második fokozatának a manővere és az ehhez kapcsolódó üzemanyag kiengedése okozta a különös égi észlelést.

A napfény hatására alakult ki a kékes örvény, amitől földöntúlinak tűnt.

Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX január 11-re időzítette a Twilight küldetést, így vasárnap este vonulhatott át Európa egén a furcsa spirál.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Belföld    Furcsa, UFO-szerű dolog jelent meg Szeged felett, itt a magyarázat – videó

szeged

elon musk

spacex

fénygömb

twilight küldetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internet letiltása miatt nem lehet ellenőrizni, de egy jogvédő szervezet szerint több mint 500 embert öltek meg az iráni tüntetések idején. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyászos ipari szám érkezett

Gyászos ipari szám érkezett

Nincs vége az ipar vesszőfutásának. Novemberben az előzetes adatok szerint a termelés volumene 2%-kal elmaradt az előző havitól. Ez 2025 legnagyobb havi alapú visszaesése, de mivel az év korábbi része is gyenge volt, az éves alapú csökkenés 5,4%-os. A friss adattal nőtt a valószínűsége, hogy a tavalyi utolsó negyedévben sem talált magára a magyar gazdaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon nem tud talpra állni a magyar ipar: brutális számok jöttek, sose jön a felpattanás?

Nagyon nem tud talpra állni a magyar ipar: brutális számok jöttek, sose jön a felpattanás?

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump considers action and says Iran wants meeting after hundreds of protesters reported killed

Trump considers action and says Iran wants meeting after hundreds of protesters reported killed

"The military is looking at it, and we're looking at some very strong options," Trump told reporters on Sunday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 08:10
Téglával dobták meg a buszvezetőt
2026. január 12. 07:12
Hétfő reggel is bajban a vasút: a Déliben is óriásiak a késések, plusz gázolás is volt
×
×
×
×