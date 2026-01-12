Furcsa, UFO-szerű dolog jelent meg Szeged felett, itt a magyarázat – videó

Különös égi jelenségre lettek figyelmesek a szegediek vasárnap este. Többen is jelezték, hogy furcsa, mozgó fénygömböt láttak az égen – írja a szeged365.hu.

A különös, elsőre megmagyarázhatatlan objektum lassan vándorolt Szeged felett, majd hirtelen elhalványult és nyoma veszett. A beküldött képeken és videókon látszódik a csillagos ég, a havas fenyők, valamint a furcsa, izzó korong. Több forrás is arra tippelt, a Hold fénye szűrődött át a jégkristályos fátyolfelhőn, és így lett fénygömb jellege. Egyesek azt kezdték el terjeszteni, hogy UFO jelent meg Szeged felett.

A portál később szakértőktől megtudta, hogy nagy valószínűség szerint a SpaceX Falcon 9 második fokozatának a manővere és az ehhez kapcsolódó üzemanyag kiengedése okozta a különös égi észlelést.

A napfény hatására alakult ki a kékes örvény, amitől földöntúlinak tűnt.

Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX január 11-re időzítette a Twilight küldetést, így vasárnap este vonulhatott át Európa egén a furcsa spirál.

(Nyitóképünk illusztráció.)