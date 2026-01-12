ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.85
usd:
330.85
bux:
116301.98
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Thoughtful mystery man wearing hat sitting at table in a dark room
Nyitókép: Paolo Martinez Photography / Getty Images

Simlis bűnszervezetet csípett fülön a NAV

Infostart / MTI

Egy budapesti bűnszervezet támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem 7 milliárd forintot csalt el. A nyomozók hat embert tartóztattak le, luxusautókat, több száz millió forint készpénzt foglaltak le, illetve ingatlanokat és bankszámlákat zároltak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a bűnszervezet számlagyárat működtetett, járulékot nem fizettek, az áfát elfelejtették, a pályázati feltételekben ígért eszközöket pedig soha nem volt szándékuk beszerezni, a támogatásból származó pénzt pedig saját céljaikra költötték.

A NAV a nyomozás első részében 70 helyszínen tartott házkutatást, 30 embert fogott el, közülük 6-ot letartóztatott.

Lefoglalt luxusautókat, több száz millió forint készpénzt, zárolt ingatlanokat és bankszámlákat 1,7 milliárd forint értékben, továbbá 1 milliárd forint jogtalan hitel kiutalását akadályozta meg.

A második körben újabb 30 helyszínen csaptak le, 8 helyszíni ellenőrzéssel, könyvelési iratokat, elektronikus adatokat és eszközöket foglaltak le. Az egyik helyszínen még kábítószergyanús anyag is előkerült. Az akcióban 116 pénzügyőr vett részt, és 636 millió forint vagyonbiztosítást hajtottak végre.

A győri nyomozók 113 embert gyanúsítottak meg, 61 tanút hallgattak meg, 7 esetben kerültek a bűnösök kényszerintézkedés hatálya alá, és vagyonbiztosítás címén több, mint 240 millió forint értékben önkéntes térítést számoltak el, így összesen 3,5 milliárd forintot zároltak.

Kezdőlap    Bűnügyek    Simlis bűnszervezetet csípett fülön a NAV

számlagyár

luxusautó

nemzeti adó- és vámhivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni
körkép

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni
A legtöbb fővárosi kórházban megnövekedett esetszámot látnak el a télies időjárás okozta balesetek és kihűlések miatt, a fontosabb intézményekben jelentősen bővítették a kapacitásokat.
 

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Hétfőn az éjjeli órákban, helyi idő szerint 1 óra 30 perckor ismét dróntámadás érte az ukrán fővárost. Egy kerületben tűz ütött ki. Kijevben még most is több mint 1000 épület van fűtés nélkül a pénteken végrehajtott orosz dróntámadás miatt. A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására. A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne

Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne

Az országot megbénító havazás a futárokat sem kíméli, a Wolt időjárási díjat vezetett be a kiszállításoknál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it is 'prepared' for war if US intervenes after hundreds killed in protests

Iran says it is 'prepared' for war if US intervenes after hundreds killed in protests

The US president says Iran "wants to negotiate", adding: "I think they're tired of being beat up by the United States."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 10:46
Sportpályán és játszótéren erőszakoskodott egy kisfiúval a magyar szexuális ragadozó
2026. január 9. 19:01
Előzetesbe került a tűzvész sújtotta svájci bár egyik tulajdonosa
×
×
×
×