Simlis bűnszervezetet csípett fülön a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a bűnszervezet számlagyárat működtetett, járulékot nem fizettek, az áfát elfelejtették, a pályázati feltételekben ígért eszközöket pedig soha nem volt szándékuk beszerezni, a támogatásból származó pénzt pedig saját céljaikra költötték.

A NAV a nyomozás első részében 70 helyszínen tartott házkutatást, 30 embert fogott el, közülük 6-ot letartóztatott.

Lefoglalt luxusautókat, több száz millió forint készpénzt, zárolt ingatlanokat és bankszámlákat 1,7 milliárd forint értékben, továbbá 1 milliárd forint jogtalan hitel kiutalását akadályozta meg.

A második körben újabb 30 helyszínen csaptak le, 8 helyszíni ellenőrzéssel, könyvelési iratokat, elektronikus adatokat és eszközöket foglaltak le. Az egyik helyszínen még kábítószergyanús anyag is előkerült. Az akcióban 116 pénzügyőr vett részt, és 636 millió forint vagyonbiztosítást hajtottak végre.

A győri nyomozók 113 embert gyanúsítottak meg, 61 tanút hallgattak meg, 7 esetben kerültek a bűnösök kényszerintézkedés hatálya alá, és vagyonbiztosítás címén több, mint 240 millió forint értékben önkéntes térítést számoltak el, így összesen 3,5 milliárd forintot zároltak.