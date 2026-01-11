ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap
Politikai foglyok szabadon bocsátását sürgetõ hozzátartozók gyertyás virrasztása a venezuelai Guatirében lévõ Rodeo I börtön elõtt 2026. január 9-én. A parlament elnöke az elõzõ nap bejelentette, hogy a kormány szabadon enged több bebörtönzött embert, köztük külföldieket is.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE

Meghalt a börtönben egy letartóztatott rendőr

Infostart / MTI

Venezuelában meghalt egy hazaárulás vádjával letartóztatott 52 éves rendőr, akit tavaly decemberben vádoltak meg - közölte vasárnap egy emberi jogi szervezet, nem sokkal azután, hogy a hatóságok az Egyesült Államok nyomására ellenzékieket bocsátottak szabadon.

A "Családok Bizottsága a politikai foglyok szabadságáért" nevű szervezet az X közösségi oldalon ismertetett közleményében elítélte "Edison José Torres Fernandez állami őrizetben bekövetkezett halálát", 62 órával az ellenzékiek szabadon bocsátásának hivatalos bejelentése után.

A rendőr a venezuelai Portuguesa államban szolgált több mint húsz éve. Tavaly december 9-én vették őrizetbe, mert "a rezsimet és az állam kormányzóját bíráló üzeneteket osztott meg".

Venezuela csütörtökön bejelentette, hogy "jelentős számú" foglyot, köztük külföldieket is, szabadon enged. A közeli hozzátartozók és emberi jogi aktivisták szerint azóta alig húsz, politikai okokból fogva tartott személyt engedtek szabadon.

A venezuelai kormány ezt a lépést a "békés együttélés" gesztusaként tünteti fel, az Egyesült Államok viszont a január 3-i beavatkozásának következményének tekinti, amelynek célja Nicolás Maduro elnök elrablása volt.

A Primero Justicia ellenzéki párt - amelynek vezetője, Juan Pablo Guanipa is börtönben van - szintén beszámolt a halálesetről, és követelte "minden politikai, polgári és katonai fogoly azonnali, teljes és feltétel nélküli szabadon bocsátását".

Juan Pablo Guanipa volt az egyetlen ellenzéki kormányzó, aki a Demokratikus Egység Kerekasztala (MUD) nevű ellenzéki pártszövetség kívánságainak megfelelően nem tette le az esküt abban a nemzetgyűlésben, amelyet lényegében Maduro hozott létre hatalma megszilárdítására.

Emberi jogi szervezetek szerint 2014 óta 18 politikai fogoly halt meg a venezuelai állam őrizetében. A Foro Penal nevű civil szervezet szerint Venezuelában jelenleg több mint 800 politikai fogoly van.

