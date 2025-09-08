ARÉNA
Lőfegyver.
Nyitókép: Steve Prezant / Getty Images

Tűzharcban lelőtték a gyermekeivel a vadonban bujkáló apát

Infostart

Tom Phillips évekkel ezelőtt tűnt el az új-zélandi vadonban három gyermekével együtt, miután volt párjával nem tudtak megegyezni a felügyeleti jogon. Az idők során elő-előbukkant, de a hatóság mostanáig nem tudott a nyomára bukkanni.

Fegyveres rablás ügyében nyomozó rendőrök lelőtték azt a férfit, aki közel négy éve bujkált három gyermekével Új-Zéland vadonjában – írja a The Guardian beszámolója nyomán a 24.hu.

Tom Phillips-nek 2021 karácsonya előtt veszett nyoma a Waikato vidék erdeiben, miután vitába keveredett gyermekei anyjábal a felügyelet miatt. Azóta rejtőzködve élt a ma 9 éves Emberrel, a 10 éves Maverickkel és a 12 éves Jaydával. Nemrég egy térfigyelő kamera is felvette, amint a férfi az egyik gyerekkel betör egy kisboltba.

A rendőrséget hétfőn hajnalban értesítették egy gazdabolt kifosztása miatt. A gyanúsítottak quadon menekültek el, az egyikük pedig puskával rálőtt a rendőrökre, akik közül egy súlyosan megsérült.

A hatóság emberei viszonozták a tüzet, megölve az egyik támadót, akiről kiderült, hogy Tom Phillips az.

A férfi egyik gyermekét a helyszínen találták meg, az ő informciói alapján pedig a másik kettő is meglett néhány órával később egy közeli táborhelyen, épségben.

A rendőrség embere megerősítette, hogy a gyerekek sértetlenek, este orvosi vizsgálatra viszik őket. Anyjuk, Cat megkönnyebbülését fejezte ki, hogy véget ért a rémálom, de elszomorította, ahogyan a történet lezárult. Christopher Luxon miniszterelnök „szomorúnak és tragikusnak” nevezte az esetet.

Hétfőn reggel 393 közelében kezdi a napot a forint az euróval szemben, vagyis a hazai deviza továbbra is éves csúcsa közelében mozog. Napközben csak kismértékben változott a forint árfolyam, az augusztusi költségvetési hiányról szóló adat nem volt érdemi hatással rá.

Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.

At least five people have been killed and seven seriously wounded in a shooting attack in Jerusalem, paramedics and police say.

